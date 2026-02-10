Контрнаступление ВСУ 2026: зачем Россия распространяет такие заявления

Российские военкоры распространили информацию о якобы контрнаступлении ВСУ вблизи административной границы Днепропетровской и Запорожской областей — в частности в районах Сосновки, Новоалександровки, Нечаевки и поблизости Тернуватого, к северо-западу от Гуляйполя.

Также они заявляли, что украинские силы воспользовались туманом и якобы блокированием доступа РФ к терминалам Starlink, чтобы продвинуться вперёд. Некоторые из них утверждали, что это первый за длительное время локальный контрнаступ ВСУ на востоке Запорожской области.

Какова на самом деле ситуация на этом участке фронта и почему россиянам нужны фейки о контрнаступлении ВСУ 2026 в Запорожской и Днепропетровской областях — в материале.

Контрнаступление ВСУ 2026 в Запорожской и Днепропетровской областях является российским фейком — Институт изучения войны

Институт изучения войны ISW считает эти заявления в российских СМИ неправдивыми.

По оценке аналитиков, россияне ранее могли преувеличить собственные успехи на направлениях Александровки и Гуляйполя, а теперь пытаются объяснить отсутствие продвижения или откат позиций выдумками об украинском контрнаступлении.

ISW также акцентирует внимание, что российские военкоры ранее жаловались на систематические неправдивые отчёты российского командования о якобы наступательных действиях.

Контрнаступление ВСУ 2026 — официальные данные Генштаба

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в интервью порталу РБК-Україна опроверг информацию о контрнаступлении ВСУ.

По его словам, если сравнить карты, которые распространяют российские пропагандисты, с официальными данными Генштаба ВСУ, видны существенные расхождения.

В частности, утверждения России о приближении к Покровскому в Днепропетровской области не соответствуют действительности.

Что касается Тернуватого, Волошин заявил, что украинские силы сохраняют над ним контроль, а линия боевого соприкосновения проходит в 10–15 километрах от населённого пункта.

По его словам, российские военные могли на короткое время проникать в отдельные районы, однако их уничтожали. А в России подобные эпизоды подают как захват населённых пунктов.

Украинские силы, со своей стороны, проводят в этом районе разведывательно-поисковые и зачисточные действия для выявления и нейтрализации российских диверсионных групп — до двух десятков таких операций ежедневно.

По словам Волошина, с военной точки зрения эти действия не являются контрнаступлением.

