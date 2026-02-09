ВСУ освободили поселок на Запорожском направлении — детали

Силы обороны Украины официально подтвердили полную очистку поселка Терноватое в Запорожской области от российских захватчиков.

Соответствующие кадры, снятые украинскими защитниками возле въездной стелы в населенный пункт, обнародовал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Запорожское направление: ВСУ освободили Терноватое

На видео воины ВСУ демонстрируют развернутый государственный флаг и сброшенный на землю триколор окупантов, опровергая фейковые заявления врага об установлении контроля над этой территорией.

Один из бойцов отметил, что российские “победы на час” — лишь элемент информационных манипуляций, поскольку украинские силы находятся в поселке и продолжают уверенно держать оборону.



История освобождения поселка началась еще в январе, когда российская диверсионно-разведывательная группа, воспользовавшись сложными погодными условиями, смогла скрыто проникнуть на окраину Терноватого. Тогда оккупанты успели развернуть свой флаг и распространить в сети дезинформацию о захватах населенного пункта.

Однако украинские подразделения оперативно провели комплексные разведывательно-поисковые действия, обнаружили точное местонахождение вражеской группы и провели молниеносную операцию по зачистке. В результате профессиональных действий украинских военных часть захватчиков была ликвидирована, а другие пополнили обменный фонд.

Ситуация в Терноватом сейчас полностью контролируется Вооруженными Силами Украины, а попытки врага закрепиться в тылу с помощью ДРГ потерпели поражение.

