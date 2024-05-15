Форма 5 ВСУ – документ, подтверждающий пребывание на службе: как получить и для чего нужен

Форма 5 ВСУ — это справка о прохождении воинской службы в воинской части, которую выдает воинская часть или военный комиссариат. Этот документ необходим для оформления льгот по кредитам, улучшения жилищных условий военного и т.д.

Рассказываем, как его получить и какие льготы предоставляет.

Форма 5 ВСУ: для чего нужна

Согласно приказу Об утверждении Инструкции об организации обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей жилыми помещениями, при необходимости улучшения жилищных условий форма 5 необходима для соответствующего рапорта.

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Для зачисления на учет с целью улучшения жилищных условий необходимо подтверждение пребывания военного на военной службе. Именно для этого комиссариат или часть, где находится военный, требует выдать ему форму 5.

Справка Форма 5 ВСУ также необходима для получения служебного жилого помещения, жилого помещения для постоянного проживания и предоставления жилой площади в общежитиях воинских частей.

А еще форма 5 ВСУ предоставляет льготы. В частности, справку требуют для получения льготного обслуживания по кредитам и кредитным картам военнослужащих.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно предъявить один из документов, подтверждающий пребывание на службе. Это может быть военный билет, выписка из приказа о призыве на военную службу во время мобилизации, а также справка о прохождении воинской службы из воинской части.

Форма 5 ВСУ: как получить

Для получения формы 5 следует обратиться к командиру своего подразделения и написать рапорт с соответствующим запросом.

Впоследствии командир подразделения обращается к деловоду строевой части, который выдает форму на имя военнослужащего.

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