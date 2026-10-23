Ан-124 Руслан загорелся в японском аэропорту: подробности инцидента

В четверг, 22 октября, в японском международном аэропорту Chubu Centrair загорелся украинский транспортный самолет Ан-124-100 Руслан, принадлежащий авиакомпании Авиалинии Антонова.

Об этом сообщило японское СМИ NHK, а также авиационный аккаунт FL360aero.

Ан-124 Руслан загорелся в Японии: подробности инцидента

Ан-124 Руслан загорелся при попытке посадки в японском аэропорту Chubu Centrair в Токонаме. Отмечается, что произошло воспламенение части фюзеляжа, после чего взлетно-посадочную полосу закрыли на 15 минут.

Грузовой самолет ненадолго остановился на взлетно-посадочной полосе, но скоро взлетел, сообщает японское СМИ.

Как уточнили в аккаунте FL360aero, на место происшествия срочно направлялись пожарные и аварийно-спасательные службы аэропорта из-за появления признаков дыма и пламени во время выполнения посадки.

Японское министерство земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма выясняет детали ситуации.

Весной 2022 года ГП Антонов сообщило о том, что в связи с невозможностью выполнения авиарейсов из Украины самолеты типа Ан-124-100 Руслан начали базироваться в аэропорту Лейпцига.

Ранее мы сообщали о том, что самолет Air Canada врезался в пожарную машину в Нью-Йорке.

Фото: FL360aero

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