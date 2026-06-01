Самолет над Атлантикой экстренно развернули из-за шутки 16-летнего пассажира

Обычное путешествие из Ньюарка на солнечную Майорку превратилось в настоящий триллер для сотен пассажиров United Airlines. Причиной экстренного разворота самолета посреди Атлантического океана стал не технический сбой или непогода, а неудачное чувство юмора одного подростка. Об этом пишет New York Post.

Переполох в небе из-за названия гаджета

Рейс UA236 вылетел из Ньюарка около шести вечера в субботу. Все шло по плану, пока пассажиры и экипаж не заметили в списке доступных Bluetooth-устройств гаджет с провокационным названием Bomb. Тревожное слово не исчезало с экранов смартфонов даже после того, как людей попросили выключить все свои электронные устройства.

Капитан принял решение не рисковать жизнями людей и развернул авиалайнер обратно в США, когда тот уже более четырех часов находился в воздухе. Вместо испанского побережья пассажиры снова увидели огни аэропорта Ньюарк Либерти, где самолет уже ждали усиленные отряды спецслужб.

Фитнес-трекер вместо взрывчатки

После приземления началась масштабная проверка. Пассажиров экстренно эвакуировали, а правоохранители с собаками тщательно обследовали борт. Выяснилось, что источником террористической опасности был обычный фитнес-браслет Fitbit. Его 16-летний владелец, находившийся на борту, решил подшутить и переименовал свое устройство в слово из четырех букв, обозначающее взрывчатку.

Хотя физической угрозы не было, последствия оказались крайне серьезными. Авиакомпании United Airlines пришлось срочно искать новый экипаж, так как предыдущие пилоты и стюарды исчерпали свой лимит рабочего времени из-за непредвиденной задержки. Все пассажиры были вынуждены пройти повторный осмотр службой безопасности аэропорта (TSA) и таможенниками перед новой посадкой.

На данный момент известно, что местные власти не предъявляли подростку официальных обвинений. Однако инцидентом в воздухе серьезно заинтересовалось ФБР. Агенты бюро проводят собственное расследование, чтобы установить все детали происшествия и мотивы парня.

Представители авиакомпании подтвердили, что рейс все же вылетел на Майорку с новой командой. Теперь семье юного шутника может грозить не только профилактическая беседа со спецслужбами, но и огромные гражданские иски от перевозчика за колоссальные убытки, связанные с разворотом самолета, сожженным топливом и компенсациями другим пассажирам.

