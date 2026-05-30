По инициативе Украины в Антарктике будет новый природоохранный район

Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) сообщил о весомой дипломатической и экологической победе Украины на международной арене.

Во время 48-го Консультативного совещания Сторон Договора об Антарктике, которое проходило с 11 по 21 мая 2026 года в Хиросиме, государства-участники поддержали украинскую инициативу по созданию нового специально охраняемого района в заливе Коллинз, расположенном недалеко от украинской полярной станции Академик Верн.

Антарктика получила новый природоохранный район по инициативе Украины

Этому решению предшествовало три года изнурительных и интенсивных международных переговоров под руководством украинских ученых.

Новая природоохранная зона охватывает пять отдельных участков в заливе, которые славятся уникальными моховыми экосистемами, колониями редких птиц, реликтовыми ледниковыми ландшафтами и богатым биоразнообразием.

Главной целью украинского проекта является долгосрочная защита этих хрупких природных комплексов от стремительного роста антарктического туризма и негативных последствий глобального изменения климата.

Кроме экологических достижений, украинская делегация развернула на совещании масштабную правозащитную кампанию, призвав мировое сообщество осудить незаконное заключение украинского морского биолога Леонида Пшеничнова, которого российские оккупационные власти ранее задержали в Крыму.

Требование Украины по немедленному увольнению ученого солидарно поддержали все Консультативные стороны Европы, а также ведущие государства Азиатско-Тихоокеанского региона, среди которых Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

Российская делегация продемонстрировала цинизм, назвав арест ученого внутренним делом государства и призвав коллег сосредоточиться исключительно на объединяющих, а не разъединяющих антарктическое сообщество темах.

В настоящее время договор объединяет 58 стран, однако элитный статус Консультативной стороны с правом решающего голоса и вето имеют только 29 государств, в том числе Украина, где все решения принимаются исключительно стопроцентным консенсусом.

Кроме того, геополитическое противостояние задело даже фауну: Россия и Китай снова заблокировали предоставление императорскому пингвину статуса особо охраняемого вида, несмотря на официальные данные Международного союза охраны природы, который в апреле этого года отнес этих птиц в категорию под угрозой исчезновения из-за стремительного таяния морского льда.

Фото: НАНЦ.

