За ініціативи України в Антарктиці буде новий природоохоронний район

Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) повідомив про вагому дипломатичну та екологічну перемогу України на міжнародній арені.

Під час 48-ї Консультативної наради Сторін Договору про Антарктику, яка проходила з 11 до 21 травня 2026 року в Хіросімі, держави-учасниці підтримали українську ініціативу щодо створення нового спеціально охоронюваного району в затоці Колінз, розташованій неподалік української полярної станції Академік Вернадський.

Цьому рішенню передували три роки виснажливих та інтенсивних міжнародних переговорів під керівництвом українських науковців.

Нова природоохоронна зона охоплює п’ять окремих ділянок у затоці, які славляться унікальними моховими екосистемами, колоніями рідкісних птахів, реліктовими льодовиковими ландшафтами та багатим біорізноманіттям.

Головною метою українського проєкту є довгостроковий захист цих тендітних природних комплексів від стрімкого зростання антарктичного туризму та негативних наслідків глобальної зміни клімату.

Окрім екологічних досягнень, українська делегація розгорнула на нараді масштабну правозахисну кампанію, закликавши світову спільноту засудити незаконне ув’язнення українського морського біолога Леоніда Пшеничнова, якого російська окупаційна влада раніше затримала в Криму.

Вимогу України щодо негайного звільнення науковця солідарно підтримали всі Консультативні сторони Європи, а також провідні держави Азійсько-Тихоокеанського регіону, серед яких Японія, Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія.

Натомість російська делегація продемонструвала цинізм, назвавши арешт вченого внутрішньою справою держави і закликавши колег зосередитися виключно на темах, які об’єднують, а не роз’єднують антарктичну спільноту.

Наразі договір об’єднує 58 країн, проте елітний статус Консультативної сторони з правом вирішального голосу та вето мають лише 29 держав, зокрема й Україна, де всі рішення ухвалюються виключно стовідсотковим консенсусом.

Крім того, геополітичне протистояння зачепило навіть фауну: Росія та Китай знову заблокували надання імператорському пінгвіну статусу особливо охоронюваного виду, попри офіційні дані Міжнародного союзу охорони природи, який у квітні цього року відніс цих птахів до категорії під загрозою зникнення через стрімке танення морського льоду.

