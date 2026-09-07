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Парк Шевченка у Рівному: чим дивує одна з найвідоміших локацій міста

Юлія Хоменко, редакторка сайту 07 Вересня 2026, 18:00 5 хв.
Парк імені Тараса Шевченка у Рівному: історія, атракціони
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