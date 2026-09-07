Парк Шевченка у Рівному: чим дивує одна з найвідоміших локацій міста

Парк Шевченка у Рівному — одна з найвідоміших зелених зон у центрі міста. Тут можна прогулятися затишними алеями, побачити незвичайні дерева та кущі, відпочити біля фонтанів або провести час із дітьми. Територія парку поєднує історичну спадщину, природні пам’ятки та сучасні місця для відпочинку.

Центральний парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка має статус парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Його площа становить близько 32 гектарів.

Парк імені Тараса Шевченка у Рівному: історія

Парк імені Тараса Шевченка у Рівному має історію, яка бере початок ще наприкінці XVIII століття. Тоді на території фільварку Гірка, що належав Любомирським, заклали садово-паркову територію.

У жовтні 1939 року, після встановлення в Рівному радянської влади, на місці колишнього фільварку вирішили створити міський парк культури та відпочинку.

Назву на честь Тараса Шевченка парк отримав у 1940 році — напередодні 125-річчя від дня народження українського поета. А вже навесні 1941 року тут встановили перший пам’ятник Великому Кобзареві.

У наступні десятиліття територія парку поступово розширювалася. У 1947 році його площа становила 11 гектарів, а на початку 1950-х років парк значно збільшився. У 1960-х роках тут працювали планетарій, стрілецький тир, кімната сміху, читальна та телевізійна зали, танцювальний майданчик, літній театр і ресторан. Саме тоді проводили масштабні роботи з упорядкування території, після яких межі парку наблизилися до сучасних.

За документами міського виконавчого комітету, у 1966 році площа парку становила 33 гектари.

Парк Шевченка у Рівному: цікаві факти

Є чимало цікавого і про природне різноманіття цієї зеленої зони. Парк Шевченка у Рівному налічує близько 5540 дерев та 14 200 кущів. Окремим деревам на початку 2010-х років було вже 150–200 років.

Загалом у парку росте близько 160 видів дерев і чагарників. Серед них є не лише звичні для українського Полісся рослини, а й екзотичні види з Північної Америки, Далекого Сходу, Південної Європи, Китаю, Японії та Середньої Азії.

Серед незвичайних для Рівного рослин можна побачити сосну Веймутову, катальпу бігнонієвидну, червоний дуб, бархат амурський, магнолію Суланжа, біоту східну та інші види.

У 1977–1984 роках парк реконструювали. Тоді тут з’явився каскад басейнів із фонтанами, оточений вербами.

Ще одне масштабне озеленення провели навесні 2000 року. Тоді в парку висадили 670 дерев — ялини, сосни, туї, берези, липи та клени — а також 50 кущів.

Що подивитися у парку Шевченка в Рівному

Сьогодні відвідувачам є на що звернути увагу під час прогулянки. Однією з помітних локацій є квітковий герб — велика клумба, оформлена у вигляді символу міста. Вона також стала популярним місцем для фотографій.

У парку можна побачити фонтани та каскад басейнів. Серед відомих паркових фонтанів — Дюймовочка та Богатир, який місцеві мешканці називають Стоматологом.

Для дітей облаштовані ігрові простори, зокрема сучасна Платформа можливостей із новими гойдалками. Також на території працюють дитячі й дорослі атракціони та спортивні майданчики.

У різні періоди тут проводять тематичні виставки просто неба, тому парк залишається не лише місцем для прогулянок, а й простором для дозвілля.

Окремою родзинкою парку став проєкт Таємничі підземелля Рівного. Робота над ним тривала кілька років. Для реалізації проєкту залучили 443 тисячі гривень грантових коштів із Брюсселя та 2 мільйони гривень із міського бюджету.

У межах проєкту облаштовували тематичні експозиції, вкладали бруківку та працювали над оздобленням чаші фонтану Богатир.

Однією з перших стала експозиція Еволюція військової агресії. Її автор — художник-монументаліст Анатолій Гайдамака, а графічним оформленням займалася Валентина Кобріна із Здолбунова.

Парк Шевченка у Рівному приваблює відвідувачів не лише зеленими алеями та фонтанами, а й великою кількістю розваг. На території парку працюють близько 27 комунальних та приватних атракціонів. Серед них — колесо огляду, Сюрприз, Сонечко, Юнга, Паровозик-Карнавал та дитячі гойдалки.

Для дітей доступні різноманітні каруселі та ігрові розваги, а для старших відвідувачів — сімейні атракціони. Також у парку можна знайти батути, тир, дартс і мотузковий парк. Оновлений дитячий простір працює і на Платформі можливостей.

Атракціони зазвичай працюють у теплий сезон — із весни до осені. Точний графік може змінюватися залежно від погоди та сезону, тому перед поїздкою варто перевірити актуальну інформацію.

Парк Шевченка у Рівному: адреса і карта

Парк Шевченка у Рівному розташований у центральній частині міста. Завдяки цьому до нього зручно дістатися з різних районів Рівного.

Точну адресу парку Шевченка у Рівному та його розташування можна переглянути на онлайн-карті. Для відвідувачів це зручно, адже поруч розташовані центральні міські вулиці та інші популярні локації.



Сьогодні парк залишається одним із місць, де історія Рівного поєднується з природою та сучасними можливостями для відпочинку. Тут можна провести час із родиною, прогулятися серед старих дерев або відкрити для себе менш відомі сторінки минулого міста.

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