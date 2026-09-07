Для тебе Новини

У Львові успішно прооперували хлопчика за допомогою дитячого робота-хірурга з ШІ

Марина Слизовська, редакторка сайту 07 Вересня 2026, 16:00 2 хв.
Операція із роботом Senhance

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