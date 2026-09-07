У Львові успішно прооперували хлопчика за допомогою дитячого робота-хірурга з ШІ

У Львові успішно провели операцію за допомогою дитячого робота-хірурга із вбудованим штучним інтелектом (ШІ) Senhance, який наразі є єдиним в Україні. Одним із перших прооперованих став 8-річний Олег із Тернопільської області.

Про це сьогодні, 7 вересня, розповіли у Дитячій лікарні Святого Миколая.

У Львові прооперували дитину за допомогою робота Senhance

У Дитячій лікарні Святого Миколая опанували надсучасну роботичну систему Senhance. Система має вбудований ШІ, що дозволяє спрямовувати камеру за рухом очей хірурга й бачити найменші структури. Також Senhance дозволяє працювати з інструментами діаметром 3 мм й оперувати без пошкодження судин та відповідно зайвої втрати крові, розповідають у лікарні.

Зазначається, що серед перших прооперованих з допомогою робота Senhance був хлопчик Олег із захворюванням нирок — гідронефрозом.

Гідронефроз призводить до затримки сечі в нирці та її поступового ушкодження – до повного руйнування та видалення.

Як розповіли львівські лікарі, до міста приїхав професор Вільнюського університету Нарімантас Евалдас Самалавічюс, щоб прооперувати Олега та ще чотирьох пацієнтів лікарні. Самалавічюс є одним із провідних європейських спеціалістів у галузі малоінвазивної та роботичної хірургії й виконав понад 1000 операцій із залученням робота.

Під час операції за допомогою Senhance вдалося чітко виділити місце звуження та видалити дефектний сегмент нирки. Також хірурги без ускладнень виконали резекцію патологічних тканин й подальшу реконструкцію нирки для відновлення її роботи.

Повідомляється, що литовський професор під час свого візиту в Україну також мав оцінити навички львівської роботичної команди та її змогу самостійно виконувати подібні втручання. Він зазначив, що його очікування були перевершені.

— Радію, що, попри напружену ситуацію в Україні, тут починає працювати одна із найсучасніших роботичних систем. Це про рух разом зі світовою медициною, про зменшення людської помилки, швидке одужання та реабілітацію пацієнта після втручання, — наголосив Самалавічюс.

У львівській лікарні також поінформували про те, що наразі вони виконують близько двох втручань на тиждень із використанням системи Senhance. Також лікарі повідомили про свою готовність нарощувати темп.

Раніше ми повідомляли про те, що у Львові успішно прооперували двох новонароджених із діагнозом гастрошизис.

Фото: Дитяча лікарня Святого Миколая

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