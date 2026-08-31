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Псевдоаневризма розміром із грейпфрут: у Львові провели рідкісну операцію

Марина Слизовська 31 Серпня 2026, 21:00 2 хв.
Операція у Львові

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