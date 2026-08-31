Псевдоаневризма розміром із грейпфрут: у Львові провели рідкісну операцію

У Львові 54-річній пацієнтці видалили псевдоаневризму на руці розміром з грейпфрут. За словами львівських медиків, такі випадки трапляються нечасто і у 2026 році це перша подібна операція.

Про це повідомила пресслужба Першого медичного об’єднання Львова.

У Львові жінці видалили величезну псевдоаневризму

У лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова провели рідкісну операцію з видалення великої псевдоаневризми у мешканки гірського села на Івано-Франківщині Олександри Василів.

— Мішок з кров’ю, що утворився в ділянці ліктьового згину, пульсував, неначе серце, викликав біль, значний дискомфорт і заважав жінці працювати. Операцію з видалення гігантської псевдоаневризми виконали судинні хірурги Лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 19 років тому у пацієнтки остаточно відмовили нирки, замість них очищати кров почав апарат гемодіалізу. Для цього жінці сформували штучне з’єднання між артерією і веною — фістулу, щоб зміцнити судину перед численними проколами.

Пізніше Олександрі Василів трансплантували нирки, однак вона вирішила залишити фістулу, на випадок якщо донорський орган відмовить. Через 7 років орган відмовив і жінка вимушена була повернутися до діалізу.

Як пояснюють лікарі, у ділянці фістули тоді вже з’явилася невелика псевдоаневризма. Однак фістулу продовжили використовувати для діалізу. Унаслідок фізичних навантажень гематозне утворення поступово збільшувалося і тому нову фістулу сформували на іншій руці. Стара псевдоаневризма залишилася на місці і цього літа почала швидко рости та сильно боліти.

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Як розповів завідувач відділення судинної хірургії лікарні Святого Пантелеймона Андрій Мелень, всередині псевдоаневризми зберігся активний кровотік, утворення пульсувало і було схоже на “друге серце” на руці. У випадку розриву могла відбутися масивна кровотеча, тому утворення вирішили видалити.

Упродовж двох годин судинні хірурги видалили близько 300 мл крові з утворення. Після операції жінка почувається добре, її рука тепер повноцінно функціонує.

Раніше ми повідомляли про те, що медики виконали одну з найскладніших операцій на печінці, під час якої довелося повністю зупинити кровообіг органа, щоб видалити злоякісну пухлину.

Фото: Перше медичне об’єднання Львова

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