Скнилівський парк у Львові: де приємно погуляти та влаштувати пікнік із друзями

Скнилівський парк — це не старовинний львівський парк із палацом чи скульптурами. Він молодий, створений у радянський період, пережив десятиліття занепаду, але поступово відновлюється.

Тут є зони для пікніка, дитячі майданчики та гірки для катання на санчатах взимку. Що ще цікавого пошукати — читай у матеріалі.

Скнилівський парк у Львові: адреса

Скнилівський парк — це зелена місцина у Залізничному районі Львова, між вулицями Виговського, Любінською та Скнилівською. Його площа становить майже 44 гектари.

Парк ніби захований серед міської забудови, але його велика територія створює відчуття, що ти опинився далеко від жвавих вулиць.

Історія Скнилівського парку

Парку понад 50 років, а от назва має значно давнішу історію. Скнилівка — поселення, від якого парк отримав назву, існувало на цій території ще з 15 століття. Сам же парк заклали у 1974 році.

До початку 1990-х він мав зовсім іншу назву — Парк імені 50-річчя СРСР, а от після перейменування став Скнилівським.

У 1990-х роках, в часи економічної кризи в країні, Скнилівський парк поступово занепадав. Його відродження почалося лише у 2019 році: тоді оновили центральну алею та облаштували дитячий майданчик.

Зараз тут, за статистикою, 2340 метрів алей, 27 лавок, є дитячий майданчик і теренкур.

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Скнилівський парк у Львові: що цікавого подивитися

В парку ростуть сріблясті та гостролисті клени, береза повисла, кілька видів ясена, чорна вільха, горобина, є посадки європейської модрини.

А на прогулянці можна зустріти білок, їжаків, одуда, чечітку, вуханя австрійського, руду вечірницю та інші види.

Особливо приємне місце — березовий гай біля вулиці Щирецької, це популярна локація для пікніків.

І ще цікава деталь — тут є доріжки з насипними перешкодами для маунтінбайку, які громада облаштувала сама. Узимку вони перетворюються на гірки, з яких діти катаються на санчатах.

Якщо плануєш ближче познайомитися з цією місциною, візьми на замітку такі цікаві локації:

центральну алею з клумбами

вхідну групу з декоративними квітучими деревами — її називають популярною фотозоною

березовий гай біля Щирецької

сучасний дитячий майданчик

прогулянкові алеї з нічним освітленням

ділянки з рельєфом та велосипедними перешкодами

місцеві гірки, які взимку використовують для катання на санчатах.

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