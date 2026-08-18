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Скнилівський парк у Львові: де приємно погуляти та влаштувати пікнік із друзями

Ольга Петухова, редакторка сайту 18 Серпня 2026, 17:00 3 хв.
скнилівський парк
Фото Instagram

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