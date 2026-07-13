Парк Знесіння у Львові: що подивитися та як дістатися

Регіональний ландшафтний парк Знесіння — одна з найцікавіших зелених локацій Львова, де поєдналися природа, історія та активний відпочинок. Тут можна піднятися на оглядові пагорби, прогулятися лісовими стежками, відпочити біля озера або влаштувати пікнік. Розповідаємо, де знаходиться парк Знесіння у Львові, яка його адреса, що подивитися, як прокласти маршрут та чим особливе це місце.

Парк Знесіння: історія

Історія парку Знесіння налічує не одне століття. Археологи виявили тут залишки слов’янського городища дохристиянського періоду, а також геологічні пам’ятки із скам’янілостями морської фауни.

Наприкінці XVIII століття територія належала родині Алембеків, а згодом перейшла у власність львівського бургомістра Францішека Лонгшампа де Бер’є. Саме тоді місцевість отримала назву Кайзервальд або “Цісарський ліс”, адже її двічі відвідував імператор Йосиф II.

На початку XX століття тут працював перший в Україні луна-парк, а згодом з’явився один із найвідоміших у тогочасній Польщі лижних трамплінів.

Статус регіонального ландшафтного парку Знесіння офіційно отримало у 1993 році.

Де знаходиться парк Знесіння у Львові

Парк Знесіння розташований у східній частині Львова на Львівському плато. Територія простягається серед мальовничих пагорбів — гір Лева, Стефана, Баба та Хомець. Найвища точка парку сягає 377 метрів над рівнем моря, тому звідси відкриваються чудові панорами міста.

Територією протікають струмки Глибокий, Кривчицький та Хомець, які впадають у Полтву.

Тож, де знаходиться парк Знесіння. Найзручніше потрапити до парку через район Шевченківського гаю або вулицю Довбуша. Якщо плануш маршрут до парку Знесіння, сюди можна дістатися громадським транспортом, автомобілем або пішки з центральної частини Львова. Для навігації зручно скористатися онлайн-картами, ввівши запит парк Знесіння карта.

Що подивитися у парку Знесіння

Парк Знесіння — це місце, де кожен знайде заняття до душі. Сюди приходять, щоб втекти від міського шуму, насолодитися краєвидами, провести час із родиною чи друзями або активно відпочити. Завдяки розвиненій інфраструктурі та великій території парк однаково підходить для неспішних прогулянок, занять спортом, велосипедних поїздок і пікніків на природі.

Ландшафтний парк вражає різноманітністю природи та місць для відпочинку. Тут можна:

прогулятися лісовими стежками;

відвідати оглядові майданчики;

відпочити біля водойми;

пройтися Стежкою здоров’я;

покататися велосипедом;

завітати до мотузкового парку;

провести пікнік у спеціально облаштованих місцях.

Однією з найпопулярніших локацій залишається озеро у парку Знесіння, біля якого облаштовані альтанки, невеликий пляж та місця для відпочинку.

Для відвідувачів у парку створені комфортні умови. Тут є:

альтанки;

лавки;

оглядові майданчики;

дитячий та спортивний майданчики;

футбольне поле;

баскетбольний майданчик;

джерело питної води;

туалети;

освітлені алеї;

місця для пікніків;

маршрут для теренкуру.

Любителі активного відпочинку можуть скористатися велосипедними маршрутами або пройти Стежкою здоров’я.

На території парку ростуть дуб звичайний і червоний, бук, липа, граб, модрина європейська, ялина, сосна чорна, клени, ясен, ліщина та десятки інших дерев і кущів.

Навесні тут можна побачити анемони, ряст, фіалки, а влітку — лікарські й медоносні рослини, що робить парк особливо привабливим для любителів природи.

Парк Знесіння сьогодні є одним із найбільших природних комплексів Львова, де можна поєднати спокійний відпочинок, знайомство з історією міста та активне дозвілля серед мальовничих краєвидів.