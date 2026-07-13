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Парк Знесіння у Львові: що подивитися та як дістатися

Юлія Хоменко, редакторка сайту 13 Липня 2026, 16:00 3 хв.
парк Знесіння

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