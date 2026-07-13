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Фонд Олени Пінчук підписав меморандум із Міноборони: співпрацюватимуть у сфері здоров’я військових

Юлія Хоменко, редакторка сайту 13 Липня 2026, 14:00 3 хв.
Фото до: Міноборони та Фонд Олени Пінчук посилять профілактику ВІЛ

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