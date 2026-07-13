Фонд Олени Пінчук підписав меморандум із Міноборони: співпрацюватимуть у сфері здоров’я військових

Фонд Олени Пінчук у партнерстві з Міністерством оборони України розпочав реалізацію спільної ініціативи, спрямованої на посилення системи профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів B і C. Відповідний Меморандум про співпрацю підписали Фонд Олени Пінчук, Департамент охорони здоров’я Міністерства оборони України.

Партнерство передбачає розширення доступу до тестування та лікування ВІЛ та вірусних гепатитів під час військової служби. На базі Третього армійського корпусу буде розроблений алгоритм надання медичної допомоги військовослужбовцям для різних етапів – під час проходження служби та під час евакуації.

Ці документи мають стати підґрунтям для політики громадського здоров’я, аби скоротити частину небойових втрат особового складу.

Окремим напрямом стане розробка антидискримінаційної політики щодо військовослужбовців, які живуть з ВІЛ та/або вірусними гепатитами B і C. Їй передуватиме дослідження рівня стигми та дискримінації серед військовослужбовців, результати якого ляжуть в основу подальших системних рішень.

— Повномасштабна війна не лише спричиняє поранення та бойові травми наших воїнів, вона ще й різко загострює питання ВІЛ. Профілактика та рання діагностика захворювань – це вимоги нового підходу до здоров’я військовослужбовців. Наша мета – зупинити поширення ВІЛ, створити систему, яка дозволить військовим своєчасно отримувати допомогу, уникати стигми та зберігати якість життя як під час служби, так і після її завершення, — зазначила Олена Пінчук, засновниця Фонду.

— Система охорони здоров’я у війську має охоплювати не лише лікування поранень і бойових травм, а й комплексну профілактику захворювань та їх своєчасну діагностику. Тому розвиток напрямку громадського здоров’я у секторі оборони є важливою складовою збереження боєздатності війська та підтримки якості життя військовослужбовців, — зазначив директор Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України майор медичної служби Дмитро Самофалов.

Для посилення медичної спроможності Третього армійського корпусу Фонд надасть швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити B і C та сифіліс, набори реагентів для лабораторної діагностики, а також препарати для лікування гепатиту C.

Окремим напрямом проєкту є розробка та впровадження багаторівневої інформаційно-освітньої кампанії, спрямованої на профілактику нових випадків інфікування, підвищення рівня обізнаності про шляхи передачі ВІЛ і гепатитів, а також зменшення рівня стигми у військовому середовищі.

Партнерство має на меті напрацювання моделей медичної допомоги, які в подальшому можуть бути масштабовані на інші підрозділи Сил оборони України та інтегровані в систему громадського здоров’я сектору безпеки й оборони, зокрема в сфері протидії епідемії ВІЛ та вірусних гепатитів.

Допомога військовим має бути комплексною, тож проєкт RECOVERY доповнила ініціатива ПОВЕРНЕННЯ, що спрямована на підтримку ментального здоров’я військових, ветеранів і членів їхніх родин. Нещодавно у Дніпрі відкрили перший такий центр ментального здоровʼя.

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