Там, де тебе почують: у Дніпрі відкрили перший центр ментального здоровʼя мережі ПОВЕРНЕННЯ

Поки війна триває, тисячі українських військових щодня тримають стрій, а коли повертаються до тилу, спокій душевний настає не одразу.

Психологічні травми, втрата побратимів, виснаження, тривога — усе це не зникає разом із вибухами передової. І водночас поруч із ними — їхні родини, які теж проживають війну по-своєму.

Щоб ці люди не залишалися наодинці зі своїми переживаннями, у Дніпрі відкрили центр ментального здоровʼя. Він став первенцем у мережі ПОВЕРНЕННЯ — ініціативі Віктора та Олени Пінчуків, які ставлять за мету створити нову систему підтримки для тих, хто тримає країну.

Мережа ПОВЕРНЕННЯ — відкриття першого центру

Центр облаштували у місті, яке з перших днів повномасштабного вторгнення стало опорою для тисяч захисників і захисниць. Саме в Дніпрі працюють одні з найсильніших медичних команд, які щодня рятують життя.

І саме тут військові та їхні родини можуть отримати допомогу безплатно, у сучасному просторі, що відповідає світовим стандартам.

Щороку центр зможе приймати понад 4 тисячі воїнів. Планується, що вже найближчим часом мережу ПОВЕРНЕННЯ поповнять ще щонайменше 25 центрів.

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Спершу RECOVERY, тепер — ПОВЕРНЕННЯ

Ідея створити окрему мережу центрів ментального здоров’я з’явилася не випадково. Віктор та Олена Пінчуки спілкувались із воїнами, які проходять реабілітацію в заснованій ними мережі RECOVERY — і чули одне й те саме: фізичне відновлення важливе, але без психологічної підтримки воно залишається незавершеним. Саме тоді стало зрозуміло, яким має бути наступний крок. Відповіддю стала мережа ПОВЕРНЕННЯ.

Під час відкриття центру у Дніпрі Віктор Пінчук наголосив:

— Ми розуміємо, що всі потребують психологічної підтримки зараз у країні, мені здається, це мільйони людей.

Але найважче нашим Героям і Героїням — вони там, на фронті, постійно ризикують здоров’ям, на превеликий жаль, втрачають побратимів і посестер, і їхні родини теж потребують цієї підтримки.

Що є у новому центрі ПОВЕРНЕННЯ

У дніпровському центрі створено простір без бар’єрів — широкі двері, безпечне покриття, душові з сидіннями й поручнями, інклюзивні санвузли. Тут є кабінети для індивідуальної та сімейної психотерапії, кімната для групових сесій, маніпуляційна, денний стаціонар, зони для персоналу та рецепція.

Методи — науково обґрунтовані: когнітивно-поведінкова терапія, гештальт-підхід, травмоорієнтована та наративна психотерапія, кризове консультування. За потреби — також психіатрична допомога відповідно до сучасних клінічних протоколів.

Завідувачка дніпровського центру ПОВЕРНЕННЯ Яна Сягайло говорить:

Ми допомагаємо людині відновити цілісність після досвіду, що розбиває її на уламки. Комплексну підтримку забезпечує мультидисциплінарна команда, яка бачить не лише розлади, а й особисту історію, біль і шлях до відновлення.

У кожному центрі працюють психологи, психотерапевти, психіатри, медичні сестри, кейс-менеджери та соціальні працівники. Їхнє завдання — допомогти людині відновити внутрішню рівновагу, повернути собі відчуття безпеки.

Професійна спільнота — наступний крок

У межах ініціативи ПОВЕРНЕННЯ засновники також планують розвивати фахову освіту для спеціалістів. Уже цього року заплановано 90 освітніх заходів для психологів, психіатрів і медиків, які працюють з ветеранами. Серед них — щорічна науково-практична конференція ПОВЕРНЕННЯ. Шлях до ментального відновлення.

Мережа співпрацює з українськими та міжнародними експертами над створенням навчальних програм, які допоможуть фахівцям ефективно працювати з травмами війни.

Там, де тебе почують: у Дніпрі відкрили перший центр ментального здоровʼя мережі ПОВЕРНЕННЯ / 3 Фотографії

Меморандуми про відкриття нових центрів підписано вже з 15 медичними закладами. У другій половині 2025 року ПОВЕРНЕННЯ охопить Волинську, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську й Чернігівську області.

Читай також про відкриття центру RECOVERY в міській лікарні Тернополя. Щорічно понад тисяча військових зможе проходити тут безоплатну, доказову реабілітацію найвищого рівня.

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