Там, где тебя услышат: в Днепре открыли первый центр ментального здоровья сети ПОВЕРНЕННЯ

Пока война продолжается, тысячи украинских военных ежедневно держат строй, а когда возвращаются в тыл, душевный покой наступает не сразу.

Психологические травмы, потеря побратимов, измождение, тревога — все это не исчезает вместе со взрывами передовой. И в то же время, рядом с ними — их семьи, которые тоже проживают войну по-своему.

Чтобы эти люди не оставались наедине со своими переживаниями, в Днепре открыли центр ментального здоровья. Он стал первенцем в сети ПОВЕРНЕННЯ — инициативе Виктора и Елены Пинчуков, которые задались целью создать новую систему опоры для тех, кто поддерживает страну.

Сеть ПОВЕРНЕННЯ — открытие первого центра

Центр обустроили в городе, который с первых дней полномасштабного вторжения стал опорой для тысяч защитников и защитниц. Именно в Днепре работают одни из самых сильных медицинских команд, которые ежедневно спасают жизни.

И именно здесь военные и их семьи могут получить помощь бесплатно, в современном пространстве, соответствующем мировым стандартам.

Ежегодно центр сможет принимать более 4 тысяч воинов. Планируется, что уже в ближайшее время сеть ПОВЕРНЕННЯ пополнят еще по меньшей мере 25 центров.

Сначала RECOVERY, теперь — ПОВЕРНЕННЯ

Идея создать отдельную сеть центров ментального здоровья появилась не случайно. Виктор и Елена Пинчук общались с воинами, которые проходят реабилитацию в основанной ими сети RECOVERY — и слышали одно и то же: физическое восстановление необходимо, но без психологической поддержки оно остается незавершенным. Именно тогда стало понятно, каким должен быть следующий шаг. Ответом стало открытие сети центров ПОВЕРНЕННЯ.

Во время визита в Днепр Виктор Пинчук подчеркнул:

— Мы понимаем, что все нуждаются в психологической поддержке сейчас в стране, мне кажется, это миллионы людей.

Но тяжелее всего нашим Героям и Героиням — они там, на фронте, постоянно рискуют здоровьем, к большому сожалению, теряют побратимов и посестер, и их семьи тоже нуждаются в этой поддержке.

Что есть в центре ПОВЕРНЕННЯ

В днепровском центре создано пространство без барьеров — широкие двери, безопасное покрытие, душевые с сиденьями и поручнями, инклюзивные санузлы. Здесь есть кабинеты для индивидуальной и семейной психотерапии, комната для групповых сессий, манипуляционная, дневной стационар, зоны для персонала и рецепция.

Методы — научно обоснованные: когнитивно-поведенческая терапия, гештальт-подход, травмоориентированная и нарративная психотерапия, кризисное консультирование. При необходимости — также психиатрическая помощь в соответствии с современными клиническими протоколами.

Заведующая днепровского центра ПОВЕРНЕННЯ Яна Сягайло говорит:

Мы помогаем человеку восстановить целостность после опыта, который разбивает его на осколки. Комплексную поддержку обеспечивает мультидисциплинарная команда, которая видит не только расстройства, но и личную историю, боль и путь к восстановлению.

В каждом центре работают психологи, психотерапевты, психиатры, медицинские сестры, кейс-менеджеры и социальные работники. Их задача — помочь человеку восстановить внутреннее равновесие, вернуть себе чувство безопасности.

Профессиональное сообщество — следующий шаг

В рамках инициативы ПОВЕРНЕННЯ учредители также планируют развивать профессиональное образование для специалистов. Уже в этом году запланировано 90 образовательных мероприятий для психологов, психиатров и медиков, работающих с ветеранами. В том числе — ежегодная научно-практическая конференция ПОВЕРНЕННЯ. Путь к ментальному восстановлению.

Сеть сотрудничает с украинскими и международными экспертами над созданием учебных программ, которые помогут специалистам эффективно работать с травмами войны.

Там, где тебя услышат: в Днепре открыли первый центр ментального здоровья сети ПОВЕРНЕННЯ / 3 Фотографии

Меморандумы об открытии новых центров подписаны уже с 15 медицинскими учреждениями. Во второй половине 2025 года ПОВЕРНЕННЯ охватит Волынскую, Житомирскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Кировоградскую, Одесскую, Полтавскую, Ровенскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черкасскую и Черниговскую области.

Читай также об открытии центра RECOVERY в городской больнице Тернополя. Ежегодно более тысячи военных сможет проходить здесь бесплатную, доказательную реабилитацию высокого уровня.

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