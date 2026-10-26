Стиль жизни

Когда впервые перевели часы в Украине: как это было и кому принадлежала идея летнего времени

Ольга Петухова, редактор сайта 26 октября 2026, 15:00 3 мин.
зачем переводят время
Фото Unsplash

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