Когда впервые перевели часы в Украине: как это было и кому принадлежала идея летнего времени

В ночь на воскресенье, 25 октября, Украина в очередной раз вернулась на зимнее время. Еще в 2024 году украинцы должны были последний раз перевести стрелки часов после принятия соответствующего законопроекта Верховной Радой, однако документ так и не вступил в силу.

Когда в Украине впервые перевели часы – читай в материале.

Кто придумал переход на летнее время

Идею переводить часовые стрелки предложил американский ученый и политик Бенджамин Франклин. В 1784 году он опубликовал шутливую статью, в которой подсчитал, сколько воска для свечей сэкономили бы в Америке, если бы утро начиналось раньше.

Тогда идея не нашла поклонников, но ее неоднократно обсуждали в начале 20 века, пока король Великобритании и Ирландии Эдвард VII не постановил перевести на летнее время свои поместья.

Но на государственном уровне экономию (уже не свечей, а электроэнергии) заставила апробировать Первая мировая война — в 1916 году летнее и зимнее время было введено в Германии и Австро-Венгрии, частью которой были наши Закарпатье, Галичина, Буковина и Волынь.

В 1918 году, спустя более 30 лет после рождения идеи, инициатива вернулась в Америку. А когда в США начали переводить часы, эпидемия экономии охватила весь мир. И сегодня уже более 70 государств на всех континентах ввели смену времени.

Когда в Украине впервые начали переводить часы на зимнее и летнее время

На всей территории Украины часы впервые перевели в 1981 году, во времена Советского Союза. А позже, после распада империи, закрепили порядок перехода постановлением собственного Кабинета министров от 13 мая 1996 года О порядке исчисления времени на территории Украины.

Документ требовал ежегодно в последнее воскресенье марта переводить стрелки на час вперед, а в последнее воскресенье октября возвращать их час назад. Считалось, что так предприятия и учреждения значительно сэкономят электроэнергию на освещении помещений и офисов, ведь будут полнее захватывать световой день.

Однако экономический эффект оказался более чем сомнительным.

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Для чего переводят часы: аргументы за и против

Перевод стрелок имел целью сэкономить на освещении, но ученые и сами энергетики не раз привлекали внимание политиков тем, что никакой выгоды не наблюдается. Более того, есть чрезмерный расход.

Так, по данным портала УНИАН в 2022 году потребление электроэнергии в Украине в первую неделю после перехода на новое время увеличилось на 13 процентов. В 2021 году расходы выросли на 6 процентов.

Объясняется это просто: нынешние системы освещения берут смехотворно малое количество энергии. В то время как абсолютное большинство энергоемких приборов работает независимо от времени суток. Такая ситуация наблюдается и в промышленности, и в быту.

Еще один аргумент за переход на летнее время утверждал, что люди эффективнее работают, когда на улице светит солнце. А вот тьма приводит к снижению работоспособности. Психологи с этим соглашаются, однако объясняют: адаптация к новому времени длится так долго, что сводит на нет и этот положительный эффект.

Нам тяжело приспосабливаться к новому графику жизни. Ломаются внутренние биоритмы организма, живущего не по постановлениям Кабинета министров, а по внутренним отлаженным часам.

Так что работоспособность, наоборот, снижается, хронические болезни обостряются, на больничные тратится больше средств — и здесь уже не до экономии.

Осенью 2024 года после отмены перевода часов Верховной Радой Украина должна была последний раз вернуться на зимнее время, после того, как президент Владимир Зеленский подпишет соответствующий законопроект, однако документ так и не обрел силу.

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