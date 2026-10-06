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Родственник в беде: в полиции предупредили украинцев о коварной схеме мошенников

Юлия Хоменко, редактор сайта 06 октября 2026, 11:00 2 мин.
Мошенничество в Украине: аферисты звонят по телефону от имени полиции
Фото Pexels

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