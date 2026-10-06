Родственник в беде: в полиции предупредили украинцев о коварной схеме мошенников

Мошенники звонят украинцам и сообщают о якобы задержании родственника. За “решение вопроса” они требуют деньги. Об этом предупреждают Киберполиция и Национальная полиция Украины.

Как работает схема «родственник в беде»

Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками полиции. Они могут сказать, что близкий человек якобы попал в ДТП, устроил драку или совершил другое правонарушение.

После этого мошенники убеждают, что ситуацию можно “решить” без уголовной ответственности. Для этого просят срочно перевести деньги на счет, передать наличные через курьера или таксиста либо встретиться с подставным лицом. На распространенность именно такой схемы ранее обращала внимание Нацполиция.

В другом сценарии человеку могут заявить, что уголовная ответственность якобы уже грозит ему самому. Причиной называют выдуманные действия, приобретение товаров или другие обстоятельства, а затем требуют деньги за избежание проблем.

Чтобы вызвать доверие, аферисты могут называть имя и фамилию родственника, его адрес, название подразделения полиции и другие детали. Часть информации может быть настоящей, однако это не доказывает, что на связи находится настоящий правоохранитель.

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Что делать, если позвонили мошенники

Не спешите выполнять требования собеседника. Завершите разговор и самостоятельно позвоните родственнику или другому близкому человеку, чтобы проверить информацию.

Также нельзя передавать незнакомцам реквизиты банковских карт, коды из SMS, пароли и другие конфиденциальные данные. В случае подозрительного звонка обратитесь в полицию по номеру 102.

Если вы уже передали деньги или банковские данные мошенникам, как можно скорее свяжитесь с банком и сообщите о случае Киберполиции и Нацполиции.

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