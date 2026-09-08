Отопительный сезон 2026/27: когда включат тепло и готова ли Украина к зиме

Украина начала готовиться к осенне-зимнему периоду 2026/27 еще весной. Тогда, как только завершился отопительный сезон, чиновники заявили о старте подготовки к следующему. Когда начнется уже пятый отопительный сезон в условиях полномасштабной войны и готовы ли регионы Украины к его старту, рассказываем в нашем материале.

Когда начнется отопительный сезон 2026-2027

В Украине решение о старте и окончании отопительного периода принимается местными органами власти, учитывая при этом погоду, строительные нормы и правила технической эксплуатации тепловых установок и сетей.

В плановом режиме отопительный период в Украине начинается не позднее, чем после установления среднесуточной температуры +8°С и ниже в течение трех суток.

В этой связи точной даты начала отопительного сезона 2026-2027 нет. Решения будут приниматься на местах, исходя из соответствующих показателей температуры.

В прошлом году в 15 областях и Киеве местные власти запустили отопление отдельных объектов социальной сферы еще до начала отопительного сезона для всех категорий потребителей.

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Готовы ли регионы Украины к старту отопительного сезона 2026-2027

7 сентября Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту сообщило о том, что подготовка к отопительному сезону 2026/27 идет по плану. По данным ведомства, почти 80% жилых домов готовы к прохождению зимы — это более 114 тыс. из 144 тыс. домов, которые необходимо подготовить.

Отмечается, что к осенне-зимнему периоду также готовят котельные и тепловые сети, системы водоснабжения и водоотведения, учебные заведения, больницы и дорожную инфраструктуру.

В министерстве главной задачей на зиму 2026/27 называют необходимость подготовить системы жизнеобеспечения к зимним нагрузкам, а также чрезвычайным ситуациям и функционированию в условиях войны.

Между тем, по состоянию на начало сентября объекты соцсферы готовы на 86,5% — это более 20 тыс. школ, детсадов и больниц, проинформировали в ведомстве.

Перед зимой успели также подготовить более 14 тыс. котельных, что составляет почти 83% от согласованного плана.

Что касается водопроводно-канализационных предприятий, то здесь отчитываются о готовности 2 900 водопроводных насосных станций и более 8 тыс. скважин.

В ведомстве также отмечают, что подготовка прифронтовых регионов Украины является отдельным направлением. Там были установлены повышенные требования к устойчивости всех коммунальных систем и необходимости создания резервов.

Ранее мы писали о том, какой может быть зима 2026–2027 в условиях пятого года полномасштабной войны.

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