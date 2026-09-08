Для тебя Новости

Отопительный сезон 2026/27: когда включат тепло и готова ли Украина к зиме

Марина Слизовская, редактор сайта 08 сентября 2026, 13:33 3 мин.
отопительный сезон 2026 2027
Тепло включают при определенной внешней температуре Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь