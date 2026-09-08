Киев пережил массированную атаку дронов и ракет: есть погибшие, десятки поврежденных объектов

В ночь на 8 сентября российские войска массированно атаковали Киев ракетами и ударными беспилотниками. В столице зафиксировали падение обломков и пожары в нескольких районах города. В результате атаки погибли два человека, еще как минимум 10 получили ранения.

Что известно о последствиях атаки в Киеве

По данным ГСЧС, разрушения и возгорания произошли как минимум в пяти районах столицы.

В Голосеевском районе обломки попали в 26-этажное нежилое здание. На уровне 23-го этажа были разрушены конструкции, однако пожара не возникло. По другому адресу обломки вызвали возгорание гаража. Огонь перекинулся на расположенные рядом нежилое здание и бизнес-центр. Во время разведки спасатели обнаружили и спасли одного человека.

Также в Голосеевском районе из-за взрывной волны были повреждены квартиры 16-этажного жилого дома. Два жильца оказались заблокированными внутри. Спасатели вывели их из здания в безопасное место.

В Соломенском районе люди также оказались заблокированными в жилом доме. Спасатели вывели оттуда 10 человек. Еще одного человека госпитализировали до прибытия подразделений ГСЧС.

В Дарницком районе загорелся гараж на территории частного дома. Пожар удалось ликвидировать. В Подольском районе вспыхнуло складское здание. Также горели автомобили и гаражные боксы. В Днепровском районе спасатели работали на месте пожара в гаражах.

В Киеве погибли два человека

Позже мэр Киева Виталий Кличко уточнил количество погибших и пострадавших.

По его словам, в результате ночной атаки погибли два человека. Еще 10 жителей столицы получили ранения, пятерых из них медики госпитализировали. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

— В результате российской атаки на столицу в ночь на 8 сентября, по данным медиков, погибли два человека. Пострадали 10 жителей города, — сообщил Кличко.

Что говорят в полиции

В полиции Киева сообщили, что повреждения и падение обломков зафиксировали в Шевченковском, Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Подольском, Соломенском и Днепровском районах.

Повреждены многоквартирные жилые дома, школа, магазины, административное здание и автомобили. Больше всего пострадавших, по данным правоохранителей, в Соломенском районе. Там погибли два человека, еще восемь жителей столицы в возрасте от 22 до 65 лет получили ранения.

Медики диагностировали у пострадавших резаные и осколочные ранения, травмы лица, шеи, туловища и конечностей.

Еще один пострадавший обратился за медицинской помощью в Голосеевском районе. 62-летний мужчина получил острую реакцию на стресс.

В Дарницком районе ранения получил 29-летний иностранец.

— Сейчас к ликвидации последствий вражеской атаки привлечено около 100 полицейских, — сообщили в полиции.

Правоохранители продолжают работать на местах падения обломков. Следователи и взрывотехники документируют повреждения, изымают вещественные доказательства и устанавливают все обстоятельства атаки.

В столице повреждены как минимум 14 многоэтажек

По предварительным данным прокуратуры, в столице повреждены как минимум 14 многоэтажных домов. Также пострадали общежитие, школа, поликлиника, 25 автомобилей, супермаркет, автозаправочная станция и складские помещения.

По факту российской атаки начато досудебное расследование по статье о военном преступлении, которое привело к гибели людей.

Читать по теме Массированная атака на Украину: под ударом были Киев, Запорожье, Одесса и ряд регионов Есть погибшие, раненые и поврежденные гражданские объекты.

Последствия атаки на Киевщине

Оккупанты этой ночью били не только по столице, но и по населенным пунктам Киевской области.

По словам главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко, в Белой Церкви пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения, медики оказали ему необходимую помощь.

В области повреждены частные дома, предприятия, склады и автомобили.

В частности, в Броварском районе повреждены три частных домовладения и автомобиль. В Бориспольском районе — склад, предприятие и семь грузовиков.

В Фастовском районе повреждены три частных дома, в Обуховском — один частный дом.

В Белоцерковском районе повреждены производственное и складское помещения, два многоквартирных дома и частное домовладение.

Атака длилась всю ночь

По информации Воздушных сил ВСУ, россияне начали массированную атаку еще вечером 7 сентября.

Враг применил противокорабельные ракеты Оникс, баллистические ракеты Искандер-М, С-400 и KN-23, крылатые ракеты Х-101, а также 166 ударных беспилотников Shahed и беспилотники-имитаторы Пародия.

Основными направлениями удара были Одесская и Киевская области. По состоянию на 8:30 украинская противовоздушная оборона, по предварительным данным, уничтожила или подавила 175 воздушных целей.

Среди них:

2 баллистические ракеты;

31 крылатая ракета;

142 ударных беспилотника Shahed, Гербера и других типов.

При этом Воздушные силы сообщали о попаданиях ракет и ударных БПЛА в 29 местах, а также о падении обломков сбитых целей в 9 местах.

Напомним, ночью 2 июля Россия также осуществила массированную атаку на Киев, применив дроны и ракеты.

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