Для тебя Война в Украине

Киев пережил массированную атаку дронов и ракет: есть погибшие, десятки поврежденных объектов

Юлия Хоменко, редактор сайта 08 сентября 2026, 10:01 4 мин.
РФ атаковала Киев ракетами и дронами
Фото ДСНС/Telegram

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