Для тебя Война в Украине

Массированный обстрел Киева: уже 13 погибших, более 80 пострадавших и масштабные разрушения

Юлия Хоменко, редактор сайта 02 июля 2026, 10:02 4 мин.
Обстрел Киева сегодня: уже 13 погибших

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