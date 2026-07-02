Массированный обстрел Киева: уже 13 погибших, более 80 пострадавших и масштабные разрушения

В ночь на 2 июля враг совершил массированный обстрел Киева, применив дроны, баллистику и крылатые ракеты. В столице зафиксированы многочисленные попадания в жилые дома и объекты инфраструктуры, что привело к большому количеству жертв и пострадавших. По последним данным, в городе подтверждена гибель 13 человек.

Обстрел киев 2 июля: последствия атаки

Первые мощные взрывы в Киеве прозвучали еще ночью, а к утру стали понятны масштабы трагедии. По информации ГСЧС, в столице продолжаются работы на местах разрушений гражданской инфраструктуры: 13 человек погибли, еще более 80 — пострадали.

Спасти удалось 34 человека. На местах разрушений, вызванных российским ударом, в многоэтажке и частных жилых домах в Дарницком районе продолжаются поисково-спасательные работы.

Министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что именно Киев стал основной целью террористического удара. По его словам, в Дарницком районе ситуация самая тяжелая.

— Больше всего от вражеских ударов пострадал Киев. В Дарницком районе уничтожена часть девятиэтажки. ГСЧС сейчас работает над спасением людей из-под завалов. На этой локации удалось спасти 17 человек, 7 из них — деблокировали из смертельной ловушки. К сожалению, один человек погиб. Есть информация о без вести пропавших. Всего по Киеву поражено в результате российского обстрела более 20 жилых домов. Спасатели продолжают работать на 15 локациях — отметил Клименко.

Взрывы в Киеве сегодня: удар по детям и медикам скорой помощи

По словам мэра Киева Виталия Кличко, повреждения зафиксированы во всех районах города. Продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами ведут поиски людей, в том числе 15-летней девушки.

В то же время в Офисе Генерального прокурора сообщают, что среди пострадавших есть сотрудники станции скорой медицинской помощи. Ранены шесть сотрудников станции — медики и водители. Один из них, парамедик, находится в крайне тяжелом состоянии.

Последствия вражеской атаки ощутили жители почти всех частей столицы. Пожары и разрушения зафиксированы в таких районах:

Шевченковский: пожар кровли 7-этажного жилого дома и отеля, возгорание в 5-этажке на площади 300 кв. м.

Печерский: разрушение жилой 9-этажки, пожар на первых этажах.

Оболонский: пожар на складской площадке.

Голосеевский: огонь на техническом этаже 16-этажки.

Святошинский и Деснянский: повреждения частных и многоэтажных домов.

Кроме того, пострадали здания АЗС, Института биохимии им. Палладина и частные усадьбы. Психологи ГСЧС уже оказали помощь более 50 жителям, которые потеряли жилье или находятся в состоянии шока.

Городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что завтрашний день, 3 июля, в Киеве объявлен Днем траура в память о жертвах массированной атаки врага на столицу.

— В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности, — отметил мэр города.

Поисково-спасательная операция в поврежденном доме в Дарницком районе столицы продолжается. Там еще ищут людей под завалами.

Обстрел Киевской области: что известно

Вражеский удар зацепил и Киевщину. Николай Калашник сообщил, что количество раненых в области возросло до семи человек. В Бучанском районе ранения получили трое мужчин, двое из которых находятся в больнице с ожогами и травмами головы.

В Бориспольском районе пострадали две женщины, у одной из них диагностировано сквозное ранение плеча. Также повреждено общежитие, складские помещения и более десяти частных домов.

Воздушные силы ВСУ обнародовали данные о масштабе нападения, отметив, что Киев был основным направлением. Всего было зафиксировано 570 средств воздушного нападения: 74 ракеты и 496 БпЛА. Основной направление удара — Киев. Особенность массированной атаки — одновременное применение средств воздушного нападения разных типов с разных направлений, применение большого количества баллистики и реактивных БпЛА.

Несмотря на то что ПВО сбила 524 цели, зафиксированы попадания 25 баллистических ракет на 33 локациях. Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту очередного военного преступления РФ.

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