Обстрел Украины 2 июня: под ударом были Киев и Днепр, есть погибшие, более 100 раненых

В ночь на 2 июня 2026 г. российские оккупационные войска совершили очередную масштабную атаку на гражданскую и промышленную инфраструктуру Украины, применив широкий арсенал ракетного вооружения и ударных беспилотников.

На местах происшествий во всех пораженных областях оперативно развернули работу спасательные отряды ГСЧС, бригады экстренной медицинской помощи, следственно-оперативные группы полиции и коммунальные службы, продолжающие ликвидировать последствия обстрелов и разбирать завалы разрушенных зданий.

Обстрел Украины 2 июня: последствия атаки на Киев и область

По данным мэра Киева Виталия Кличко, количество пострадавших гражданских граждан достигло 63 человек, среди которых ранения разной степени тяжести получили трое детей 3, 11 и 17 лет.

Из-за тяжелых травм 35 киевлян были срочно госпитализированы в медицинские учреждения, другим пострадавшим врачи оказали помощь на месте и амбулаторно. К сожалению, в результате обстрела четыре человека погибли.

В Подольском районе столицы зафиксировано повторное попадание ракеты в девятиэтажный жилой дом, что повлекло за собой частичный обвал его держательных конструкций; обломки также упали на крышу другой соседней девятиэтажки, вызвав там пожар и выбив стекла.

Кроме того, в Подольском районе падение беспилотника спровоцировало масштабное возгорание на территории нежилой застройки с опрокидыванием огня на соседние здания, а на базе коммунального предприятия обломки разбили склад и несколько автомобилей.

В Шевченковском обломки попали в 24-этажный жилой дом, спровоцировав пожар на уровне 4-5 этажей, а также незначительно повредили крышу и фасад девятиэтажки, трехэтажное нежилое здание и еще два хозяйственных помещения.

В Соломенском районе зафиксировано попадание в верхние этажи 15-этажного дома, возгорание на уровне 7-8 этажей 24-этажного здания, пожар нежилого сооружения и двух частных домов.

В Голосеевском районе взрывная волна разрушила второй и третий этажи здания местной поликлиники, а на открытой местности сгорело несколько гражданских автомобилей.

В Святошинском обломки вызвали пожар на первом этаже пятиэтажного дома и на территории нежилого объекта.

В Дарницком зафиксировано возгорание на территории АЗС из-за падения обломков БПЛА, а в Оболонском районе обломки упали вблизи двух детских садов и на территории незавершенного строительства.

Серьезные разрушения получила Киевская область, где полиция зафиксировала повреждения в нескольких районах. В Бучанском районе в результате обстрела изуродовано 11 частных домов, нежилые и складские помещения, а также 35 автомобилей; госпитализация понадобилась 33-летнему мужчине.

На Вышгородщине повреждены две многоэтажки, четыре частных дома, хозяйственное здание и пять машин. В Обуховском районе повреждения получили шесть частных домов, где также пострадал один житель, а на Фастовщине обломки избили дом и гараж, вызвав у местного жителя острую реакцию на стресс.

Обстрел Украины сегодня, 2 июня: что известно об атаке на Днепр

Жестокий удар россияне нанесли по Днепропетровской области, где в общей сложности погибли 6 человек, а еще 36 получили ранения. В самом областном центре вражеская атака унесла жизни 8 жителей, среди которых – мальчик 2023 года рождения.

Среди 35 раненых в Днепре оказались трое детей, причем 20 человек находятся в стационарах, а четверо из них — в критически тяжелом состоянии.

По информации ГСЧС и руководителя Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, во время ликвидации последствий первой волны обстрелов оккупанты цинично нанесли повторный удар по той же локации, в результате чего погиб спасатель ГСЧС.

В городе зафиксировано частичное разрушение двухэтажных и четырехэтажных многоквартирных жилых домов, под завалами которых, по сообщениям кинологов, до сих пор могут находиться заблокированные люди.

В Днепре также пострадали промышленное предприятие, здание пожарно-спасательной части, где взрывной волной выбило окна, и уничтожено большое количество частных гаражей с транспортными средствами.

В общей сложности в городе повреждено около полусотни домов и избито более двух тысяч оконных рам.

Кроме Днепра, в городе Каменское Днепропетровской области в результате вражеского налета вспыхнул пятиэтажный жилой дом, а также повреждения получили местное административное здание и одноэтажное частное жилье.

Обстрел Харькова 2 июня — подробности

Этой ночью Харьков получил массированный комбинированный удар со стороны российской армии, которая атаковала областной центр одновременно 15 ударными беспилотными летательными аппаратами и двумя ракетами.

Как сообщил мэр Игорь Терехов, взрывы и попадания были зафиксированы в четырех крупных административных районах: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

К настоящему времени официально подтвердилась информация о 10 пострадавших гражданских лицах, среди которых есть один ребенок.

Наибольшее количество вражеских попаданий пришлось на территорию Основянского района, где существенные повреждения получили частные жилые дома харьковчан, административные сооружения, здания и территория местного дошкольного учебного заведения, а также другие важные объекты гражданской инфраструктуры.

В Слободском районе Харькова в результате взрывов повреждены многоквартирный жилой дом, линейная сеть коммунального уличного освещения и припаркованные рядом автомобили жителей.

В Немышлянском районе под удар попало офисное здание, где вспыхнул масштабный пожар, который впоследствии ликвидировали спасатели, а в Киевском районе города зафиксированы прилеты непосредственно по территории нескольких гражданских промышленных предприятий.

Массированный обстрел Украины: другие области

Массированные удары были зафиксированы и в других областях страны. В частности, в Запорожье раздалась серия мощных взрывов: по данным главы ОВА Ивана Федорова, враг нанес по меньшей мере 20 ударов, выпустив, среди прочего, шесть ракет.

Российская атака поразила объект промышленной инфраструктуры и повредила крышу частного жилого дома, однако по предварительной информации обошлось без человеческих жертв.

В Сумах вражеские беспилотники попали в жилищный сектор: один дрон попал в верхний этаж девятиэтажки, разрушив часть наружной стены квартиры, где спала пожилая женщина, получившая острую реакцию на стресс.

Второй БпЛА упал в частном секторе Сум, повлекши пожар и повредив соседние дома взрывной волной.

В Полтавской области, в Лубенском районе, зафиксированы прилеты ракет и дронов, в результате чего повреждено имущество частного предприятия, жилые дома и хозяйственные сооружения, один человек получил травмы удовлетворительного состояния.

На Черниговщине из-за атак беспилотников пострадал 15-летний подросток в Городнянской общине, где горел жилой дом. Также в Чернигове дрон упал на жилое здание с последующим возгоранием, а в Корюковском и Новгород-Северском районах из-за обстрелов вспыхнули местный лицей и складские помещения.

