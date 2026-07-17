Кабачки в томатном соусе на зиму: вкусная консервация без лишних хлопот

Эти кабачки в томатном соусе получаются очень вкусными, овощи в консервации остаются упругими и отлично сохраняют форму кубиков в банках.

Пропорции соли, сахара и уксуса здесь выверены так, чтобы баночки хранились всю зиму даже в квартире, а маринад имел тот самый яркий пряный кисло-сладкий вкус.

Кабачки в томатном соусе на зиму: рецепт

Ингредиенты (примерно на 1,5 литра готовой консервации)

Кабачки — 1 кг (взвешиваем уже нарезанными кубиками);

Спелые помидоры — 500 г (основа маринада);

Чеснок — 1 крупная головка;

Сахар — 80 г, это примерно 3–4 ст. л. с горкой;

Соль (каменная, для консервации) — 1 ст. л. без горки;

Уксус 9% — 50 мл;

Растительное масло (рафинированное) — 50 мл;

Черный перец горошком — 5–7 шт. или 0,5 ч. л. молотого перца.

Способ приготовления кабачков в томатном соусе на зиму

Заранее простерилизуй банки (например, три штуки по 0,5 л) и прокипяти крышки в течение 5 минут. Молодые кабачки нарежь аккуратными кубиками размером примерно 1,5 × 1,5 см. Помидоры пропусти через мясорубку или измельчи блендером до состояния жидкого пюре. В глубокую кастрюлю вылей томатное пюре, добавь соль, сахар и растительное масло. Перемешай и поставь на огонь. Как только томат закипит, высыпь в кастрюлю кубики кабачков. Сначала покажется, что маринада слишком мало, но не переживай: через несколько минут кабачки пустят много собственного сока. Доведи до кипения, уменьши огонь до среднего, накрой крышкой и вари 15–20 минут, периодически аккуратно перемешивая лопаткой снизу вверх. Чеснок пропусти через пресс или мелко натри. Через 20 минут тушения добавь к кабачкам чеснок, перец и влей уксус. Аккуратно перемешай и провари всё вместе еще ровно 5 минут на слабом огне. Разложи кипящие кабачки в томатном соусе по сухим стерилизованным банкам. Старайся равномерно распределять и кубики кабачков, и жидкий томатный маринад, чтобы банки были заполнены до самого верха. Сразу же герметично закатай банки крышками. Переверни банки вверх дном, укутай их теплым одеялом или пледом и оставь так до полного остывания (примерно на сутки). Медленное остывание под одеялом (самостерилизация) гарантирует, что кабачки хорошо простоят всю зиму и не вздуются. Приятного аппетита зимой!

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Источник фото: Рinterest.

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