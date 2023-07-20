Как понять, что кукуруза сварилась: правила, которые стоит учитывать в приготовлении злаковых

Кукуруза в вареном виде — это любимое летнее блюдо многих. Ведь вкус качанов — неповторимый и сладкий. Что уж говорить об аромате! Как понять, что кукуруза сварилась, и как ее правильно готовить — читай в материале.
Для приготовления блюда берут как старую, так и молодую кукурузу. Но если ты взялся (-лась) за варку, и не знаешь, готова она или нет, узнать точное состояние можно только после того, как попробуешь ее на вкус.
Еще можно потыкать ее ножом, вилкой и другими приспособлениями.
Еще можно потыкать ее ножом, вилкой и другими приспособлениями.
Но все эти способы не дают точного вывода, ведь зернышки проталкиваются в любом состоянии кукурузы. После варки просто вытащи ее, срежь несколько зернышек, посоли и попробуй. Если они будут мягкими и сочными, то блюдо готово.
Молодую сахарную кукурузу варят от 15 до 20 минут. Старая готовится не так быстро, как бы хотелось — от 40 минут до часа. Поэтому лучше всего для этого брать сладкую пищевую. Хоть она и дороже, но нежнее и мягче на вкус. Выбери такие качаны, на которых будут молочные, светло-желтые зерна. Если нажмешь на них, должна выделиться жидкость светлого цвета.
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