Як зрозуміти, що кукурудза зварилася: правила, які варто враховувати у приготуванні злакових

Кукурудза у вареному вигляді — це улюблена літня страва багатьох. Адже смак качанів неповторний та солодкий. Що вже казати про аромат! Як зрозуміти, що кукурудза зварилася, і як її правильно готувати — читай у матеріалі.
Для приготування страви беруть як стару, так і молоду кукурудзу. Але якщо ти взявся (-лася) за варіння і не знаєш, готова вона чи ні, дізнатися точний стан можна тільки після того, як спробуєш її на смак.
Ще можна потикати її ножем, вилкою та іншими пристроями.
Ще можна потикати її ножем, вилкою та іншими пристроями.
Але всі ці способи не дають точного висновку, адже зернятка проштовхуються у будь-якому стані кукурудзи. Після варіння просто витягни її, зріж кілька зернят, посоли та спробуй. Якщо вони будуть м’якими та соковитими, то страва готова.
Молоду цукрову кукурудзу варять від 15 до 20 хвилин. Стара готується не так швидко, як хотілося б — від 40 хвилин до години. Тому найкраще для цього брати солодку харчову.
Хоч вона і дорожча, але ніжніша та м’якша на смак. Вибери такі качани, на яких будуть молочні, світло-жовті зерна. Якщо натиснеш на них, має виділитися рідина світлого кольору.
А якщо ти вже дуже сумуєш за тими вигуками продавців на пляжі про соковиті морепродукти, то читай, як смачно приготувати креветки у себе вдома.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!