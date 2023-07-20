Як зрозуміти, що кукурудза зварилася: правила, які варто враховувати у приготуванні злакових

Кукурудза у вареному вигляді — це улюблена літня страва багатьох. Адже смак качанів неповторний та солодкий. Що вже казати про аромат! Як зрозуміти, що кукурудза зварилася, і як її правильно готувати — читай у матеріалі.

Як зрозуміти, що кукурудза зварилася: прості, але надійні способи

Для приготування страви беруть як стару, так і молоду кукурудзу. Але якщо ти взявся (-лася) за варіння і не знаєш, готова вона чи ні, дізнатися точний стан можна тільки після того, як спробуєш її на смак.

Ще можна потикати її ножем, вилкою та іншими пристроями.

Але всі ці способи не дають точного висновку, адже зернятка проштовхуються у будь-якому стані кукурудзи. Після варіння просто витягни її, зріж кілька зернят, посоли та спробуй. Якщо вони будуть м’якими та соковитими, то страва готова.

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Скільки часу потрібно готувати кукурудзу

Молоду цукрову кукурудзу варять від 15 до 20 хвилин. Стара готується не так швидко, як хотілося б — від 40 хвилин до години. Тому найкраще для цього брати солодку харчову.

Хоч вона і дорожча, але ніжніша та м’якша на смак. Вибери такі качани, на яких будуть молочні, світло-жовті зерна. Якщо натиснеш на них, має виділитися рідина світлого кольору.

Як варити молоду кукурудзу: основні правила та нюанси

Вари кукурудзу однакового розміру (щоб вона одночасно приготувалася);

великі качани розламай навпіл;

не вари її на великому вогні (після закипання зменш вогонь і вари її під кришкою).

краще не соли воду при варінні (щоб вона не була дуже жорсткою);

подавай її гарячою, поки кукурудза не затвердішає;

не переварюй її;

старі качани замочуй у воді на кілька годин;

перед подачею посип страву сіллю та спеціями, додаючи вершкове масло чи натертий сир.

Як готувати молоду кукурудзу: покрокова інструкція

Підготуй окріп. Почисть кукурудзу від обгорток. Верхні зніми, а нижні — поклади в посуд. В окріп опусти кукурудзу. Можеш розламати її, якщо не влазить. Рідина має покривати кукурудзу на 5 см. Після закипання вари її ще 15-20 хвилин. Посоли під час подачі.

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