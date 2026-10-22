Смажені опеньки на зиму: покроковий рецепт заготівлі

Смажені опеньки на зиму — це чудова закуска, яка ідеально смакуватиме із картопляними гарнірами, кашами та м’ясом птиці або свинини. Саме зараз, у жовтні, вправні господині роблять ароматні грибні заготовки на прийдешню зиму, щоб потім потішити рідних чудовими стравами.

Розповідаємо, як приготувати смажені опеньки на зиму та зберігати гриби в банках.

Смажені опеньки на зиму: покроковий рецепт

Якщо ти використовуєш для цього рецепту опеньки, принесені безпосередньо з лісу, радимо ознайомитися з нашим матеріалом про те, чи потрібно чистити опеньки перед термообробкою.

За бажанням можеш також додати до цього рецепту ріпчасту цибулю, яку необхідно буде обсмажити разом із грибами.

Інгредієнти на 1 л банку

Опеньки — 3 кг;

Рафінована олія;

Не йодована сіль — за смаком;

Чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування смажених опеньок на зиму:

Чисті гриби відвари у солоній воді впродовж 30 хвилин. Після відварювання переклади у друшляк, щоб з них повністю зійшла вода. У сковорідку із розігрітою олією переклади обсушені опеньки та смаж на помірному вогні впродовж 30 хвилин під кришкою, потім ще 15 хвилин без кришки, під кінець приготування добре присоли та поперчи. Гарячі гриби розклади по стерилізованих банках, присоли зверху та потім покрий їх повністю гарячою олією, у якій вони смажилися. Закатай банки і переверни догори дном, накривши їх ковдрою до повного охолодження. Закриті в банках грибочки зберігай у холодильнику. Якщо побачиш найменше здуття кришки, таку заготовку вживати в їжу не можна, її треба викинути.

Гриби потребують ретельної термообробки перед тим, як консервувати їх, тому уважно постався до попередньої підготовки продукту задля безпеки свого здоров’я. Крім того, банки і кришки мають бути простерилізовані прямо перед закладкою обсмажених грибів.

Раніше ми розповідали, чи можна сушити опеньки — що треба знати новачкам.

Фото: Facebook/Наталка Полтавка

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