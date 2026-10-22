Смажені опеньки на зиму: покроковий рецепт заготівлі

Смажені опеньки на зиму — це чудова закуска, яка ідеально смакуватиме із картопляними гарнірами, кашами та м’ясом птиці або свинини. Саме зараз, у жовтні, вправні господині роблять ароматні грибні заготовки на прийдешню зиму, щоб потім потішити рідних чудовими стравами.
Розповідаємо, як приготувати смажені опеньки на зиму та зберігати гриби в банках.
Смажені опеньки на зиму: покроковий рецепт
Якщо ти використовуєш для цього рецепту опеньки, принесені безпосередньо з лісу, радимо ознайомитися з нашим матеріалом про те, чи потрібно чистити опеньки перед термообробкою.
За бажанням можеш також додати до цього рецепту ріпчасту цибулю, яку необхідно буде обсмажити разом із грибами.
Інгредієнти на 1 л банку
- Опеньки — 3 кг;
- Рафінована олія;
- Не йодована сіль — за смаком;
- Чорний мелений перець — за смаком.
Спосіб приготування смажених опеньок на зиму:
- Чисті гриби відвари у солоній воді впродовж 30 хвилин. Після відварювання переклади у друшляк, щоб з них повністю зійшла вода.
- У сковорідку із розігрітою олією переклади обсушені опеньки та смаж на помірному вогні впродовж 30 хвилин під кришкою, потім ще 15 хвилин без кришки, під кінець приготування добре присоли та поперчи.
- Гарячі гриби розклади по стерилізованих банках, присоли зверху та потім покрий їх повністю гарячою олією, у якій вони смажилися.
- Закатай банки і переверни догори дном, накривши їх ковдрою до повного охолодження.
- Закриті в банках грибочки зберігай у холодильнику.
- Якщо побачиш найменше здуття кришки, таку заготовку вживати в їжу не можна, її треба викинути.
Гриби потребують ретельної термообробки перед тим, як консервувати їх, тому уважно постався до попередньої підготовки продукту задля безпеки свого здоров’я. Крім того, банки і кришки мають бути простерилізовані прямо перед закладкою обсмажених грибів.
Раніше ми розповідали, чи можна сушити опеньки — що треба знати новачкам.
Фото: Facebook/Наталка Полтавка
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