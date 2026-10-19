Стиль життя

Як відрізнити справжні опеньки від хибних: що важливо знати перед збором

Юлія Хоменко, редакторка сайту 19 Жовтня 2026, 18:00 4 хв.
Як відрізнити справжні опеньки від несправжніх
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