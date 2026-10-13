Стиль життя

Як відрізнити справжню лисичку від несправжньої: на що звернути увагу

Юлія Хоменко, редакторка сайту 13 Жовтня 2026, 16:00 4 хв.
Справжні та несправжні лисички: як не помилитися під час збирання
Фото Pexels

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