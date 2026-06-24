Штрафи для ухилянтів 2026: повний список санкцій та суми виплат

Сьогодні бути поза системою військового обліку стає не просто складно, а й фінансово виснажливо. Держава активно наповнює реєстр Оберіг, і кожен, хто вчасно не оновив дані, автоматично потрапляє до категорії осіб у розшуку.

Це створює величезні проблеми: від неможливості офіційно працевлаштуватися до блокування бронювання на критично важливих підприємствах. Поки одні намагаються знайти лазівки, інші вивчають нові штрафи для ухилянтів, які вже почали діяти по всій країні.

Скільки коштуватиме ігнорування закону про штрафи для ухилянтів

Ситуація з покараннями за порушення правил мобілізації значно посилилася. Якщо раніше санкції були радше символічними, то зараз закон про штрафи для ухилянтів передбачає суми, які суттєво б’ють по гаманцю. На сьогодні звичайному громадянину за неявку до ТЦК або відмову від проходження ВЛК доведеться викласти від 17 000 до 25 500 гривень.

Відповідно до ч. 2 ст. 210-1 КУпАП посадовим особам та керівникам компаній за порушення правил ведення обліку загрожують ще більші стягнення — до 59 000 гривень. Якщо таку суму не сплатити протягом 15 днів, виконавця служба подвоїть її автоматично.

Штрафи для ухилянтів 2026: скільки

Нещодавно Верховна Рада пішла на певний компроміс, ухваливши резонансний законопроект про штрафи для ухилянтів під номером 12093. Основна ідея документа — дати людям шанс легалізуватися з меншими втратами. Якщо військовозобов’язаний сам ініціює процес через застосунок Резерв+, він може розраховувати на знижку 50%.

Це означає, що замість 17 тисяч можна буде офіційно закрити борг за 8500 гривень. Такий крок спрямований на тих, хто досі боїться йти до ТЦК через потенційно високі штрафи ухилянтів, але хоче мати чисту історію в базах даних.

Багато хто помилково вважає, що покарання загрожує лише за ігнорування повістки на відправку. Насправді штрафи ухилянтам від мобілізації виписують за цілу низку порушень:

1. Неявка за будь-якою повісткою для уточнення даних.

2. Відмова проходити медичний огляд або ВЛК.

3. Втрата чи навмисне псування військового квитка чи приписного.

4. Ігнорування вимоги стати на облік (це стосується і 17-річних юнаків, і жінок-медиків).

5. Зміна місця проживання чи роботи без повідомлення територіального центру.

Така системність призводить до того, що штрафи ухилянтів можуть накопичуватися. Оскільки законодавство не обмежує кількість санкцій за різні порушення, загальна сума виплат за кілька місяців ігнорування правил може стати непідйомною.

Як поліція розшукує порушників та стягує штрафи для ухилянтів від мобілізації

У Міністерстві оборони України зазначають, що механізм притягнення до відповідальності став майже автоматичним. Якщо людина ігнорує обов’язки, ТЦК передає дані до Нацполіції. Правоохоронці мають право не просто виписати протокол, а й затримати особу для доставлення до найближчого центру комплектування. Крім того, штрафи для ухилянтів від мобілізації тепер відображаються в Дії.

Перевірити, чи не висить на вас борг, можна через Єдиний реєстр боржників або Опендатабот. Найгірший сценарій — дізнатися про санкції в момент, коли банківська карта вже заблокована виконавчою службою. Важливо пам’ятати, що сплата грошей не знімає обов’язку з’явитися до ТЦК. Це лише адміністративна плата за скоєне порушення, а не відкуп від служби.

Цей матеріал підготовлений для інформування про актуальні зміни в законодавстві. Враховуючи швидкість оновлення правил, рекомендуємо регулярно перевіряти статус своїх даних у цифрових сервісах.

Раніше ми розповідали, чому не оновлюється Резерв+ — читай в матеріалі, у чому можуть бути основні проблеми.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!