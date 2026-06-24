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Штрафи для ухилянтів 2026: повний список санкцій та суми виплат

Юлія Хоменко, редакторка сайту 24 Червня 2026, 16:00 3 хв.
Штрафи ухилянтам: за що можуть покарати
Фото Pexels

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