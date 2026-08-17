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Норвезька астронавтка побачила удар РФ по Україні з космосу та приїхала на місце трагедії

Юлія Хоменко, редакторка сайту 17 Серпня 2026, 18:00 3 хв.
Астронавтка побачила російську ракету по Україні з орбіти: через рік вона приїхала на місце удару
Фото Facebook

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