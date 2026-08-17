Норвезька астронавтка побачила удар РФ по Україні з космосу та приїхала на місце трагедії

Коли норвезька астронавтка Янніке Міккельсен перебувала на висоті 450 кілометрів над Землею під час історичної місії Fram2, вона побачила те, що назавжди змінило її сприйняття професії. Це не було північне сяйво чи метеорит. Це був яскравий помаранчевий спалах у нічній темряві — точка, де людська технологія перетворилася на інструмент вбивства.

— Я сиділа на вершині ракети, щоб досліджувати всесвіт. І в цей же момент я бачила, як таку саму ракету запускають, щоб нищити життя в Україні, — згадує Янніке.

Від спалаху в ілюмінаторі до руїн під ногами

2 квітня 2025 року Росія завдала балістичного удару по Кривому Рогу. З космосу це виглядало як коротка вогняна подія. На землі ж це була трагедія: чотири загиблих і 17 поранених на об’єкті цивільної інфраструктури.

Міккельсен не змогла залишити це лише як спогад про експедицію. Використовуючи OSINT-технології та дані космічного моніторингу, вона точно ідентифікувала місце прильоту. А вже у серпні 2026 року астронавтка приїхала до Кривого Рогу особисто, щоб побачити наслідки того самого спалаху.

Разом із волонтерами організації Fritt Ukraina вона пройшлася територією підприємства, де колись працювали люди, а тепер залишилися лише бетонні уламки.

Візит Янніке не обмежився однією локацією. Вона відвідала житловий квартал, по якому росіяни вдарили балістикою 4 квітня 2025-го — лише через два дні після того, як вона бачила перший вибух з орбіти. Тоді посеред білого дня загинуло 20 людей, серед яких було дев’ятеро дітей.

— З космосу кордонів не видно. Міста здаються лише скупченням світла. Але тут, на землі, цей “вогник” перетворюється на конкретні імена та розбиті долі, — каже Міккельсен, покладаючи квіти на місці загибелі дітей.

Астронавтка приїхала до України не з порожніми руками. У складі гуманітарного конвою вони доставили:

П’ять автомобілів (зокрема спецтранспорт для підрозділів ППО);

Портативні зарядні станції та вогнетривку форму;

400 сучасних турнікетів та індивідуальні аптечки.

Чому це важливо для світу

Для Міккельсен ця поїздка стала особистим маніфестом. Вона наголошує: Європа має зрозуміти різницю між звичайним обстрілом та балістичною загрозою. Балістика долає величезні відстані через космічний простір, і захиститися від неї без сучасних систем (як-от Patriot) майже неможливо.

— Ми в Норвегії живемо у спокої. Ми чуємо слово “балістика” в новинах і йдемо пити каву. Але я бачила, як ця технологія використовується проти людей. Нам потрібно більше протиракетних систем тут, в Україні, щоб зупинити цей жах, — підсумувала вона.

Сьогодні Янніке Міккельсен є чи не єдиною активною астронавткою, яка відкрито говорить про воєнні злочини, свідком яких вона стала безпосередньо з орбіти. Для неї космос перестав бути лише науковим майданчиком — він став місцем, звідки видно справжню ціну людської байдужості.

Нагадаємо, що 17 серпня Росія вдарила по Україні ракетами та дронами.

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