Для тебе Війна в Україні

Масований обстріл України: у Києві атаковані всі три ТЕЦ, є загиблі та постраждалі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 14 Жовтня 2026, 10:43 6 хв.
Обстріл Києва: наслідки
Фото ДСНС/Telegram

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