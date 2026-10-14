Масований обстріл України: у Києві атаковані всі три ТЕЦ, є загиблі та постраждалі

У ніч проти 14 жовтня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 39 ракет і 128 безпілотників різних типів. Основними напрямками атаки стали Київ, Київська та Харківська області. У столиці є загиблі й постраждалі, пошкоджені енергооб’єкти, а в кількох районах запровадили аварійні відключення світла.

Під ударом також опинилися Хмельниччина, Рівненщина та залізнична інфраструктура одразу п’яти областей.

Вибухи в Києві сьогодні: є загиблі та поранені

Унаслідок російського обстрілу Києва загинули троє людей. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки в кількох районах столиці.

Найбільше постраждав Деснянський район, де російський удар припав на дев’ятиповерховий житловий будинок. У квартирах із першого до восьмого поверху вирувала пожежа. Вогнеборці ліквідували займання на площі 400 кв. м.

За даними ДСНС, із будинку врятували 16 мешканців. У Деснянському районі відомо про 26 постраждалих, серед них — восьмирічна дитина. Шістнадцятьох людей госпіталізували, четверо з них перебували у тяжкому стані.

У пошкодженій багатоповерхівці в Деснянському районі виявили тіла двох людей. Ще одна людина загинула в Голосіївському районі, де російська ракета влучила в нежитлову будівлю. Там також є один постраждалий.

У Дарницькому районі внаслідок ранкової атаки поранення дістав ще один чоловік. Медики доправили його до лікарні.

Масований обстріл України: деталі / 3 Фотографії

За інформацією ДСНС, у Дніпровському районі після повторної атаки загорілася недіюча будівля. У Дарницькому районі рятувальники загасили газон на стадіоні, а в Шевченківському — ліквідували незначне займання в одноповерховій нежитловій будівлі.

На місцях працюють аварійно-рятувальні служби. Психологи ДСНС уже надали допомогу 110 людям.

У Києві аварійні відключення світла

Під час масованої атаки російські війська завдали ударів по кількох енергооб’єктах столиці та Київської області. Через пошкодження енергетичної інфраструктури в Києві виникли перебої з електропостачанням.

За повідомленням ДТЕК, аварійні відключення запровадили в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом’янському та частині Голосіївського району.

У цих районах стабілізаційні графіки тимчасово не діють. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Міський голова закликав жителів столиці залишатися в укриттях, оскільки балістична загроза тривала й після перших повідомлень про наслідки ударів.

Зеленський про удари по енергетичній інфраструктурі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом ночі Росія застосувала 39 балістичних ракет і понад 120 ударних безпілотників та баражувальних боєприпасів проти енергетичної й критичної інфраструктури Києва, Київської області та Харкова.

За його словами, щонайменше 600 тисяч людей залишилися без електрики. Водночас масштаби відключень могли збільшитися.

— Прицільний російський балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої президент Америки визначив припинення вогню. Удар абсолютно свідомий і показовий масштабністю — такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було. Росія не вважає заяви президента США сильними, — переконаний глава держави.

Зеленський повідомив про суттєві пошкодження об’єктів та обладнання на 26 елементах електроенергетичного комплексу України, а також на чотирьох об’єктах нафтогазового комплексу.

Як уточнив прем’єр-міністр Сергій Корецький, у столиці атаковані всі три міські ТЕЦ. Також ворог бив по критично важливих обʼєктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці й центральних регіонів.

Президент подякував енергетикам, ремонтним бригадам і рятувальникам, які працюють над ліквідацією наслідків атаки. Також він закликав Сполучені Штати та міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію й надати Україні додаткові протиракетні засоби для систем Patriot.

Атака на Хмельницьку область: пожежі на АЗС та підприємствах

Російські безпілотники атакували Хмельницьку область. Про наслідки ударів повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

За його словами, за минулу добу сили протиповітряної оборони збили або приглушили 13 російських безпілотників. Через падіння уламків у Хмельницькому районі загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення та потрапили до лікарні. Їхній стан оцінювали як задовільний. Також пошкоджено вантажний автомобіль.

У самому Хмельницькому виникли пожежі у двох житлових будинках. За інформацією ОВА, одна людина зазнала гострої реакції на стрес. Пожежі ліквідували.

Крім того, займання виникли на територіях підприємств у Хмельницькому та Шепетівському районах. Унаслідок атаки також пошкоджено паркан приватного домогосподарства та металевий контейнер на території підприємства.

Атака на Рівне: що відомо

Про чергову атаку на Рівне повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль. За його словами, під ударом опинився житловий сектор. На момент повідомлення було відомо про трьох поранених.

На місці події працювали відповідні служби, до ліквідації наслідків долучилася міська влада.

Масована атака на залізницю охопила п’ять областей

Російські війська також завдали масованих ударів по залізничній інфраструктурі. Як повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський, цієї ночі атаки охопили Харківщину, Київщину, Вінниччину, Хмельниччину та Тернопільщину.

— Ворог намагається зруйнувати все, до чого може дотягнутися: депо локомотивні та вагонні, ремонтні підприємства, вокзали й станції, не кажучи вже про рухомий склад. Цієї ночі масована хвиля ударів по залізниці охопила Харківщину, Київщину, Вінниччину, Хмельниччину, Тернопільщину. Вибивало енергетику — наші фахівці відразу все відновлювали, блокувало через негабарит ключові напрямки — організовували альтернативні та забезпечували проїзд, — зазначив Олександр Перцовський.

Через балістичну загрозу тимчасово зупиняли столичний залізничний вузол. Згодом поїзди, рух яких затримували з міркувань безпеки, почали поступово вирушати.

Обстріл України: що відомо про атаку за даними Повітряних сил

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, російські війська розпочали масовану комбіновану атаку ввечері 13 жовтня, близько 18:00.

Загалом радіотехнічні війська зафіксували 167 засобів повітряного нападу:

39 ракет типів Іскандер-М, KN-23, С-400, Циркон та Онікс;

128 безпілотників різних типів, серед яких Shahed, зокрема реактивні, Бандероль, Гербера, Італмас та дрони-імітатори Пародія.

Основними напрямками удару стали Київ, Київська та Харківська області. Особливістю атаки стало одночасне застосування різних засобів повітряного нападу з кількох напрямків, зокрема великої кількості балістичних ракет по енергетичних об’єктах.

Станом на 09:00 14 жовтня протиповітряна оборона збила або подавила 119 повітряних цілей: чотири ракети та 115 безпілотників. Серед знищених дронів 59 були реактивними.

За попередніми даними, влучання ракет і ударних БпЛА зафіксували на 22 локаціях, а падіння уламків збитих цілей — ще на восьми. Частина російських ракет не досягла цілей.

Раніше ми розповідали про те, чи спричинять обстріли нову хвилю виїзду українців.

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