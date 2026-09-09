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Чи спричинять обстріли нову хвилю виїзду українців — пояснення демографа

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Вересня 2026, 18:30 4 хв.
Чи зросли міграційні настрої українців через обстріли: відповідь експерта
Фото Pexels

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