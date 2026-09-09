Чи спричинять обстріли нову хвилю виїзду українців — пояснення демографа

Попри посилення російських обстрілів, наразі немає даних про різке зростання міграційних намірів українців. За оцінкою демографа Олексія Позняка, найбільш схильні до виїзду люди переважно залишили країну раніше.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів експерт з міграції, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, кандидат економічних наук Олексій Позняк.

Чи побільшало охочих виїхати з України

За словами фахівця, в Інституті демографії для оцінки міграційних процесів аналізують інформацію з відкритих джерел, а також результати соціологічних опитувань.

Водночас ці дані поки не свідчать про суттєве збільшення кількості українців, які планують виїхати за кордон.

— І хочу сказати, що в цілому всі ці дані зараз не показують серйозного збільшення міграційних намірів, — констатував Позняк.

За оцінкою науковця, люди, найбільш схильні залишити Україну через війну, переважно вже ухвалили таке рішення.

— Ті, хто залишився або повернувся після короткочасного виїзду і недовгого перебування за кордоном, більшою мірою орієнтуються на те, щоб перебувати в Україні, — пояснив експерт.

За його словами, така тенденція зберігатиметься, доки ситуація кардинально не зміниться.

Водночас Позняк не виключає, що через нові атаки кількість охочих виїхати все ж може зрости.

— Звісно, через теперішні події кількість тих, хто вирішить їхати, зросте. Особливо якщо умови стануть більш нестерпними, ніж вони є зараз, — визнав експерт.

Однак повторення масштабного виїзду, який Україна пережила у 2022 році, фахівець вважає малоймовірним.

Однак він додав, що це – все одно навряд чи буде “саме ось такий масовий виїзд, як було у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення”.

Тоді країну залишали насамперед ті громадяни, які могли швидко ухвалити рішення та виїхати.

— Тоді виїхали ті, хто найбільш мобільний, хто був найбільш схильний до того щоб прийняти таке рішення, — нагадав співробітник Інституту демографії.

Що може змусити українців виїхати

Позняк пояснив, що міграційні рішення найчастіше залежать від змін безпосередньо в житті людини. За словами Позняка, людина може переглянути рішення залишатися в Україні, коли суттєво змінюються обставини навколо неї.

Найбільша хвиля виїзду припала на перші місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії. За офіційними даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, саме тоді фіксувалися наймасштабніші переміщення українців за кордон.

— Тільки за перші кілька тижнів березня 2022 року виїхало понад 3 мільйони людей. А до кінця весни – цифра перетнула позначку в 6-7 мільйонів перетинів, — уточнив фахівець.

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Чи були нові хвилі виїзду після 2022 року

За словами демографа, після першої масштабної хвилі були періоди, коли кількість виїздів зростала, однак вони не були співмірними з показниками 2022 року.

Зокрема, певне збільшення фахівець пов’язує з рішенням дозволити виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.

— Коли в Україні дозволили виїзд чоловіків віком 18-22 років, — уточнив він.

Водночас інших значних сплесків міграції після цього періоду, за словами Позняка, не спостерігалося.

— Щоб такі тенденції відслідковувати, ми використовуємо для аналізу дані прикордонної служби. Це – одне із джерел. Дивимося на це критично, – поділився науковець.

Він також закликав враховувати сезонність. Улітку кількість поїздок за кордон традиційно збільшується через відпустки та туристичні поїздки.

— Влітку традиційно є збільшення потоку громадян, які кудись їдуть, — пояснив експерт.

Тому саме по собі зростання кількості перетинів кордону не свідчить про нову хвилю вимушеної міграції.

— А хтось гляне і скаже, що це масові виїзди, наприклад, через обстріли. Але звідки такий висновок? Ми такої оцінки дати не можемо, — розповів фахівець.

За даними, які аналізують демографи, на початку літа кількість тих, хто виїжджає з України, зростає, однак наприкінці сезону люди починають повертатися.

– Але звідки такий висновок? Ми такої оцінки дати не можемо, – розповів фахівець.

Водночас точно можна побачити, що “на початку літа виїздить більше, і під кінець літа більше людей повертається”.

Як обстріли впливають на рішення українців

Попри відсутність ознак нової масової хвилі міграції, постійні атаки Росії не минають без наслідків для людей.

Водночас тривале життя в умовах війни поступово змінює сприйняття небезпеки. Люди змушені адаптуватися до ситуації, яка протягом кількох років залишається нестабільною.

– Зараз роки війни, ситуація змінюється доволі часто: сьогодні одна ситуація, завтра вже інша… І так вже кілька років. І коли ситуація залишається більш-менш на одному рівні небезпеки, люди частково звикають. Це теж є, – підсумував експерт.

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