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Графік роботи метро Києва з 10 вересня: як курсуватимуть поїзди

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 09 Вересня 2026, 17:45 3 хв.
графік роботи київського метро
Фото Unsplash

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