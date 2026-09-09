Графік роботи метро Києва з 10 вересня: як курсуватимуть поїзди

Метро вважається одним із найбільш зручних засобів громадського транспорту, адже за допомогою нього за найменший час можна дістатись на інший кінець міста. Окрім цього, під час тривоги метрополітен служить укриттям.
З 10 вересня 2026 року графік роботи метро Києва змінюється.
До котрої працює метро та як воно функціонує під час тривоги — читай у матеріалі.
Як працює метро з 10 вересня: актуальна інформація
Графік роботи метрополітену у Києві змінюється з четверга, 10 вересня 2026 року. Це пов’язано зі скороченням комендантської години (з 1:00 до 5:00), тому тепер станції почнуть працювати на одну годину довше.
З 10 вересня станції метро працюватимуть довше на 60 хвилин у режимі пасажирських перевезень. Так, станція Університет, яка поки що працює на вхід до 22:38, із 10 вересня буде відкрита для входу до 23:38. Аналогічно час роботи подовжать також на інших станціях.
У Київському метрополітені просять пасажирів звертати увагу на час закриття станції на вхід, а не на розклад руху окремих поїздів. Графік роботи сформували так, щоби пасажири, які зайшли перед закриттям станції, могли доїхати до будь-якої іншої станції підземки.
Режим роботи підземних станцій як укриттів не змінюється.
У Києві метрополітен працює приблизно з 6 години ранку, а закривається до 00:00, загалом час роботи варіюється від станції до станції. Перший потяг, що відправляється, починає свій рух о 5:30 ранку, і рухається синьою гілкою.
Щодо частоти руху поїздів: у пікові години інтервал руху між потягами складає 3-4 хвилини, тоді як у міжпікові — 6-7 хвилин. У робочі дні ситуація відрізняється: у пікові години потяги прибувають на станції кожні 7-8 хвилин, а у міжпікові доведеться чекати від 9 до 11 хвилин.
Як працює метро під час тривоги
Під час тривоги підземні станції метро працюють як укриття. Кожна підземна станція забезпечена наступними речами:
- питна вода;
- санітарні вузли;
- додатковими місцями для сидіння, ковдрами, матрацами;
- стабільним мобільним зв’язком.
Наземні станції метро під час тривоги не працюють. Згідно з цим, рух поїздів здійснюється між станціями Академмістечко та Арсенальною на червоній гілці, і станціями Сирець до Видубичі та від Осокорки до Червоний хутір на зеленій гілці метро. Синя гілка працює повністю.
Як працює метрополітен під час комендантської години
Уночі та під час комендантської години станції метро так само як і вдень слугують укриттям. Але щоб потрапити туди, при собі треба мати документ, що посвідчує особу — наприклад, паспорт. Прохід до укриття забезпечують правоохоронці, а перевірка документів відбувається біля входу. Також можна скористатись викликом чергового станції, натиснувши на дзвінок біля вхідних дверей.
Під час тривоги як вдень, так і вночі тобі не треба платити — прохід до укриття здійснюється безкоштовно.
Читай також про нові вимоги до експлуатації укриттів та їхні перевірки, що тривають влітку 2026.
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