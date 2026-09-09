График работы метро Киева с 10 сентября: как будут курсировать поезда

Метро считается одним из наиболее удобных средств общественного транспорта, ведь с помощью него в наименьшее время можно добраться на другой конец города. Кроме того, во время тревоги метрополитен служит укрытием.

С 10 сентября 2026 года график работы метро Киева меняется.

С которого часа работает метро и как оно работает во время тревоги — читай в материале.

Как работает метро с 10 сентября: актуальная информация

График работы метрополитена в Киеве меняется с четверга, 10 сентября 2026 года. Это связано с сокращением комендантского часа (с 1:00 до 5:00), поэтому станции начнут работать на один час дольше.

С 10 сентября станции метро будут работать дольше на 60 минут в режиме пассажирских перевозок. Так, станция Университет, пока работающая на вход до 22:38, с 10 сентября будет открыта для входа до 23:38. Аналогично время работы продлят также на других станциях.

В Киевском метрополитене просят пассажиров обращать внимание на время закрытия станции на вход, а не на расписание отдельных поездов. График работы сформировали так, чтобы пассажиры, зашедшие перед закрытием станции, могли доехать до любой другой станции подземки.

Режим работы подземных станций в виде укрытий не меняется.

В Киеве метрополитен работает примерно с 6 часов утра, а закрывается до 00:00, в целом время работы варьируется от станции к станции. Первый отправляемый поезд начинает свое движение в 5:30 утра, и движется по синей ветке.

По частоте движения поездов: в пиковые часы интервал движения между поездами составляет 3-4 минуты, тогда как в межпиковые — 6-7 минут. В рабочие дни ситуация отличается: в пиковые часы поезда прибывают на станции каждые 7-8 минут, а в межпиковые придется ждать от 9 до 11 минут.

График работы киевского метро с 10 сентября / 3 Фотографии

Как работает метро во время тревоги

Во время тревоги подземные станции метро работают как укрытия. Также, каждая подземная станция обеспечена следующими вещами:

питьевая вода;

санитарные узлы;

дополнительными местами для сидения, одеялами, матрасами;

стабильной мобильной связью.

Наземные станции метро во время тревоги не работают. Согласно этому, движение поездов осуществляется между станциями Академмістечко и Арсенальна на красной ветке, и станциями Сирець до Видубичі и от Осокорки до Червоний Хутір на зеленой ветке метро. Синяя ветка работает полностью.

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Как работает метрополитен во время комендантского часа

Ночью и во время комендантского часа станции метро так же, как и днем, служат укрытием. Но чтобы попасть туда, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий твою личность — например, паспорт. Проход в укрытие обеспечивают правоохранители, документы проверяют у входа. Также можно воспользоваться вызовом дежурного станции, нажав на звонок у входной двери.

Во время тревоги как днем, так и ночью тебе не нужно платить — проход в укрытие осуществляется бесплатно.

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