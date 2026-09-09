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График работы метро Киева с 10 сентября: как будут курсировать поезда

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 09 сентября 2026, 17:45 3 мин.
график работы киевского метро
Фото Unsplash

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