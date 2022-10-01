Уход за цветами до первых снежинок: когда выкапывать гладиолусы и как хранить их зимой

Выкапывание луковиц гладиолусов — одно из важных дел садовода осенью. Перед тем, как выкопать луковицы цветов, необходимо точно рассчитать, когда это можно делать.

Читай, как и когда нужно выкапывать гладиолусы, в нашем материале.

Когда выкапывать гладиолусы

Выкапывать луковицы в Украине начинают в первых числах октября и делают это до первых холодов и заморозков.

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Приблизительно 40 дней после цветения требуется для того, чтобы луковица цветка полноценно созрела. Но в холодных регионах этот процесс может занимать немного больше времени.

Даже если ты выкопал(-а) их преждевременно, то ничего страшного. Если ты будешь соблюдать правила хранения, с ними ничего не случится.

Чтобы понять, созрела ли луковица, необходимо пристально ее осмотреть. Чешуя должна быть темная и легко отделяться от луковицы.

Когда выкапывать гладиолусы на зиму

Если летом ты заметил(-а) на цветке пятно черного или коричневого цвета, это грибок. Если тебе хочется сохранить этот сорт, то долго ждать не нужно. Начинай выкапывать луковицу в тот же день!

Так ты спасешь ее от поражения болезнью и дашь ей шанс на выживание.

Когда выкапывать гладиолусы и что после этого делать

Сразу после того, как выкопаешь цветок, обрежь корни, листья и стебель цветка под луковицу. Делай это аккуратными движениями, чтобы не повредить ее.

Удали прогнившую луковицу цветка неострой частью ножа.

Если на них есть много земли, хорошо промой луковицы под проточной водой.

Для того чтобы цветок летом радовал красотой и его не поражал грибок, обработай лук марганцовкой (подойдет розовый трехпроцентный раствор).

В растворе держи луковицы до получаса. После этого необходимо все это просушить.

Если ты будешь сушить луковицы дома, при комнатной температуре, это будет довольно долго. Чтобы из луковицы вышла вся влага, потребуется больше месяца времени.

Но если у тебя их пара штук, то можно прибегнуть к новым технологиям. Просто аккуратно прогрей луковицу с помощью фена.

Это будет даже полезно, ведь фен остановит развитие грибка, а вот при сушке при комнатной температуре грибок наоборот прогрессирует.

Выбирать максимальную температуру фена категорически нельзя! Следи за тем, чтобы растение не перегрелось и не пересушилось.

Как хранить гладиолусы зимой

Лучше всего хранить луковицы в сухом подвале. Но даже не каждый владелец частного дома может таким похвастаться.

Есть самое универсальное место для того, чтобы хранить луковицы гладиолуса. На нижней полке холодильника, в отделении для фруктов и овощей, луковицам будет вполне комфортно.

Для хранения гладиолусов лучше всего подойдет бумажный пакет.

В нем необходимо сделать отверстия для того, чтобы луковицы дышали. Можешь просто завернуть их в газетную бумагу или в пакет (тоже пробей его в некоторых местах).

Цветочные луковицы когда-то хранили в капроновых чулках. Это тоже надежный и проверенный метод.

Когда будешь хранить в холодильнике луковицы, периодически доставай и осматривай их, чтобы в них не проник грибок.

Если влажность и температура будут благоприятными, луковицы могут прорастать (через месяц после того, их поставили в холодильник). Чтобы это остановить, нужно убрать луковицы в сухое, теплое место на неделю.

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