Викопування цибулин гладіолусів — одна з важливих справ садівника восени. Перед тим як викопати цибулини квітів, необхідно точно розрахувати, коли це можна робити.

Читай, як і коли потрібно викопувати гладіолуси, у нашому матеріалі.

Коли викопувати гладіолуси

Викопувати цибулини в Україні починають на початку жовтня і роблять це до перших холодів і заморозків. Приблизно 40 днів після цвітіння потрібно, щоб цибулина квітки повноцінно дозріла.

У холодних регіонах цей процес може тривати трохи більше часу.

Навіть якщо ви викопали їх передчасно, нічого страшного. Якщо ви дотримуватиметеся правил зберігання, з ними нічого не станеться.

Щоб зрозуміти, чи дозріла цибулина, необхідно уважно її оглянути. Луска має бути темна і легко відокремлюватися від цибулини.

Коли викопувати гладіолуси на зиму

Якщо влітку ти помітив(-ла) на пелюстці квітки пляму чорного або коричневого кольору, це грибок. Якщо тобі хочеться зберегти цей сорт, зволікати не треба.

Починай викопувати цибулину того ж дня! Цим ти врятуєш її від поразки хворобою і даси їй шанс на виживання.

Коли викопувати гладіолуси та що після цього робити

Відразу після того, як викопаєш квітку, обріж коріння, листя і стебло квітки під цибулину. Роби це акуратно, щоби не пошкодити її. Видали прогнилу цибулину квітки негострою частиною ножа.

Якщо на них є багато землі, добре промий цибулини під проточною водою.

Для того, щоб квітка влітку милувала око і її не вражав грибок, оброби цибулину марганцівкою (підійде рожевий тривідсотковий розчин). У розчині тримай цибулини до півгодини.

Після цього потрібно все просушити.

Якщо сушитимеш цибулини в будинку, за кімнатної температури, це буде досить довго. Щоб з цибулини вийшла вся волога, потрібно понад місяць часу.

Але якщо в тебе їх кілька штук, то можна вдатися до нових технологій. Просто акуратно прогрій цибулину за допомогою фена.

Це буде навіть корисно, адже фен припинить розвиток грибка, а ось під час сушіння за кімнатної температури грибок навпаки прогресує.

Вибирати максимальну температуру фена категорично не можна! Слідкуй, щоб рослина не перегрілася та не пересушилася.

Як зберігати гладіолуси взимку

На зберігання гладіолуси розкладають, підписуючи сорт, по ящиках, пакетах чи мішечках з паперу і тканини, де вони будуть вільно “дихати” та не будуть пересихати. Щомісяця цибулини перевіряють і відбраковують.

Найкраще зберігати цибулини у сухому підвалі. Але навіть не кожен власник приватного будинку може похвалитися сухим підвалом.

Є найуніверсальніше місце для того, щоб зберігати цибулини гладіолуса. На нижній полиці холодильника, у відділенні для фруктів та овочів, цибулинам буде цілком комфортно.

Для зберігання гладіолусів найкраще підійде паперовий пакет. У ньому треба зробити отвори для того, щоб цибулини дихали.

Можеш просто загорнути їх у газетний папір або пакет (теж пробий його в деяких місцях).

Квіткові цибулини колись зберігали у капронових панчохах. Це теж надійний та перевірений метод.

Коли ти зберігатимеш цибулини в холодильнику, періодично діставай і оглядай їх, щоб у них не проник грибок.

Якщо вологість і температура будуть сприятливими, цибулини можуть проростати через місяць після того, як їх поставили у холодильник.

Щоб це зупинити, потрібно забрати цибулини в сухе тепле місце на тиждень.

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