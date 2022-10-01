Викопування цибулин гладіолусів — одна з важливих справ садівника восени. Перед тим як викопати цибулини квітів, необхідно точно розрахувати, коли це можна робити.
Читай, як і коли потрібно викопувати гладіолуси, у нашому матеріалі.
Викопувати цибулини в Україні починають на початку жовтня і роблять це до перших холодів і заморозків. Приблизно 40 днів після цвітіння потрібно, щоб цибулина квітки повноцінно дозріла.
У холодних регіонах цей процес може тривати трохи більше часу.
Навіть якщо ви викопали їх передчасно, нічого страшного. Якщо ви дотримуватиметеся правил зберігання, з ними нічого не станеться.
Навіть якщо ви викопали їх передчасно, нічого страшного. Якщо ви дотримуватиметеся правил зберігання, з ними нічого не станеться.
Щоб зрозуміти, чи дозріла цибулина, необхідно уважно її оглянути. Луска має бути темна і легко відокремлюватися від цибулини.
Якщо влітку ти помітив(-ла) на пелюстці квітки пляму чорного або коричневого кольору, це грибок. Якщо тобі хочеться зберегти цей сорт, зволікати не треба.
Починай викопувати цибулину того ж дня! Цим ти врятуєш її від поразки хворобою і даси їй шанс на виживання.
Фото: Unsplash
Відразу після того, як викопаєш квітку, обріж коріння, листя і стебло квітки під цибулину. Роби це акуратно, щоби не пошкодити її. Видали прогнилу цибулину квітки негострою частиною ножа.
Якщо на них є багато землі, добре промий цибулини під проточною водою.
Для того, щоб квітка влітку милувала око і її не вражав грибок, оброби цибулину марганцівкою (підійде рожевий тривідсотковий розчин). У розчині тримай цибулини до півгодини.
Після цього потрібно все просушити.
Після цього потрібно все просушити.
Якщо сушитимеш цибулини в будинку, за кімнатної температури, це буде досить довго. Щоб з цибулини вийшла вся волога, потрібно понад місяць часу.
Але якщо в тебе їх кілька штук, то можна вдатися до нових технологій. Просто акуратно прогрій цибулину за допомогою фена.
Це буде навіть корисно, адже фен припинить розвиток грибка, а ось під час сушіння за кімнатної температури грибок навпаки прогресує.
Вибирати максимальну температуру фена категорично не можна! Слідкуй, щоб рослина не перегрілася та не пересушилася.
Найкраще зберігати цибулини у сухому підвалі. Але навіть не кожен власник приватного будинку може похвалитися сухим підвалом.
Є найуніверсальніше місце для того, щоб зберігати цибулини гладіолуса. На нижній полиці холодильника, у відділенні для фруктів та овочів, цибулинам буде цілком комфортно.
Для зберігання гладіолусів найкраще підійде паперовий пакет. У ньому треба зробити отвори для того, щоб цибулини дихали.
Можеш просто загорнути їх у газетний папір або пакет (теж пробий його в деяких місцях).
Квіткові цибулини колись зберігали у капронових панчохах. Це теж надійний та перевірений метод.
Коли ти зберігатимеш цибулини в холодильнику, періодично діставай і оглядай їх, щоб у них не проник грибок.
Якщо вологість і температура будуть сприятливими, цибулини можуть проростати через місяць після того, як їх поставили у холодильник.
Щоб це зупинити, потрібно забрати цибулини в сухе тепле місце на тиждень.
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