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Коли викопувати гладіолуси і як зберігати їх узимку — корисні поради

Анна Голішевська, редакторка сайту 09 Вересня 2026, 16:30 3 хв.
коли викопувати гладіолуси
Фото Unsplash

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