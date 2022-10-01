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Догляд за квітами до перших сніжинок: коли викопувати гладіолуси і як зберігати їх узимку

Анна Голішевська, редакторка сайту 01 Жовтня 2022, 13:00
Гладіолуси
Фото: Unsplash

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