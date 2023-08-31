Щоб не довелося чекати до весни: як висаджувати гортензію у відкритий ґрунт восени

Гортензії зараз є одними із найпопулярніших квітів. Адже гарний невеликий букет можна зробити навіть з однієї гілочки, використовуючи ще зелене листя та декор.

Ці квіти можуть тішити тебе й у власному дворі. Ми розповімо, як посадити гортензію в ґрунт восени.

Посадка гортензії восени: що потрібно знати

Насамперед треба вибрати правильне місце для посадки. Запам’ятай, що гортензії добре ростуть у місцях, які захищені від протягів та вітру. Також на те місце, де ти хочеш посадити гортензію, до обіду мають потрапляти прямі сонячні промені, але після обіду квітка має перебувати в тіні.

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Не менш важливу роль відіграє ґрунт. Ґрунт для гортензії повинен бути пухкий, водо- і повітропроникний і помірно вологий.

Восени можна садити саджанець, якому чотири-п’ять років, а також якщо у твоїй місцевості тепла тривала осінь.

Як посадити гортензію восени

Щоб посадити гортензію восени, треба викопати посадкову яму діаметром близько 40-50 см, глибина повинна бути до 50 см. Якщо вирішив(-ла) висадити відразу кілька кущів, то відстань між ними має бути 1-1,5 м.

Підготовлену яму треба наповнити майже догори ґрунтосумішшю, що має у складі листову землю, перегній, пісок та торф у пропорції 2:2:1:1.

На кожні 10 кг перегною треба додати 20 г сечовини та сірчанокислого калію та 60 г суперфосфату.

Земля в ямі повинна осісти й встоятися, через кілька днів можна садити гортензію. При посадці треба з ґрунтосуміші в ямі сформувати горбик, розмістити на ньому саджанець гортензії таким чином, щоб коренева шийка опинилася на 3 см над поверхнею ділянки. Далі розправити його коріння і засип яму ґрунтом.

Все легенько утрамбувати й рясно полити кущ. Коли ґрунт осяде у колі біля ствола квітки, коренева шийка опиниться там, де їй належить бути. Тобто буде на рівні поверхні ділянки.

До речі, треба також знати, що гортензія неймовірно вологолюбна. Якщо на вулиці суха погода, її треба поливати двічі на тиждень, якщо дощова — один раз.

Під кожну дорослу рослину виливати від 30 до 50 л дощової або відстояної води.

Восени можна підгодовувати гортензію калійно-фосфорним комплексом. У цей час рослина не потребує азоту.

Раніше ми розповідали, які квіти можна садити восени. Читай перелік за посиланням.

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