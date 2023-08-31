Чтобы не пришлось ждать до весны: как высаживать гортензию в открытый грунт осенью

Гортензии сейчас являются одними из самых популярных цветов. Ведь красивый небольшой букет можно сделать даже из одной веточки, используя еще зеленые листья и декор.

Эти цветы могут радовать тебя и в собственном дворе. Мы расскажем, как посадить гортензию в грунт осенью.

Посадка гортензии осенью: что нужно знать

Прежде всего, надо выбрать правильное место для посадки. Запомни, что гортензии хорошо растут в местах, которые защищены от сквозняков и ветра. Также на то место, где ты хочешь посадить гортензию, до обеда должны попадать прямые солнечные лучи, но после обеда цветок должен пребывать в тени.

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Не менее важную роль играет грунт. Почва для гортензии должна быть рыхлая, водо- и воздухопроницаемая и умеренно влажная.

Осенью можно садить саженец, которому четыре-пять лет, а также, если в твоей местности теплая продолжительная осень.

Как посадить гортензию осенью

Чтобы посадить гортензию осенью, надо выкопать посадочную яму диаметром около 40-50 см, глубина должна быть до 50 см. Если решил(-а) высадить сразу несколько кустов, то расстояние между ними должно быть 1-1,5 м.

Подготовленную яму надо наполнить почти доверху почвосмесью, которая имеет в составе листовую землю, перегной, песок и торф в пропорции 2:2:1:1.

На каждые 10 кг перегноя надо добавить 20 г мочевины и сернокислого калия и 60 г суперфосфата.

Земля в яме должна осесть и устояться, через пару дней можно садить гортензию. При посадке надо из почвосмеси в яме сформировать горбик, разместить на нем саженец гортензии таким образом, чтобы корневая шейка оказалась на 3 см над поверхностью участка. Далее расправить его корни и засыпь яму почвой.

Все легонько утрамбовать и обильно полить куст. Когда почва в приствольном круге осядет, корневая шейка окажется там, где ей надлежит быть. То есть, будет на уровне поверхности участка.

Кстати, надо также знать, что гортензия невероятно влаголюбива. Если на улице сухая погода, ее надо поливать два раза в неделю, если дождливая — один раз.

Под каждое взрослое растение выливают от 30 до 50 л дождевой или отстоянной воды.

Осенью можно подкармливать гортензию калийно-фосфорным комплексом. В это время растение не нуждается в азоте.

Ранее мы рассказывали, какие цветы можно сажать осенью. Читай список по ссылке.

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