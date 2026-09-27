Для тебя Психология

Исследователи предупреждают: при бессоннице обостряется импульсивное поведение

Марина Слизовская, редактор сайта 27 сентября 2026, 19:00 3 мин.
Гипотеза Разум после полуночи
Фото Unsplash

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