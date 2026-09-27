Исследователи предупреждают: при бессоннице обостряется импульсивное поведение

Существует гипотеза, которую ученые называют “Разум после полуночи”, согласно которой работа человеческого мозга существенно меняется ночью. Поэтому в ночной период отрицательные эмоции становятся более выразительными, а опасные для жизни идеи более привлекательными.

Об этом пишет издание Science Alert со ссылкой на исследование, опубликованное в Frontiers in Network Physiology.

Исследователи связывают ночное время с активацией импульсивного поведения

Тело и разум человека работают примерно по 24-часовому циклу. Циркадные ритмы определяют, когда организм будет чувствовать усталость, а также изменяют его поведение в течение суток.

Как отмечают исследователи, именно ночью негативные мысли начинают преобладать над положительными и становится труднее сопротивляться вредным привычкам. В определенное время суток человеческий организм склонен чувствовать и действовать определенным образом.

Днем нужно быть активным, поэтому мозг настроен на бодрствование, а ночью — нужно отдыхать, поскольку в далеком прошлом в этот период человек легко мог стать добычей для хищников, если бы продолжал охотиться в темноте.

Повышенная опасность в ночное время привела к увеличению внимания к негативным факторам. Это могло в прошлом помогать реагировать на невидимые угрозы. Однако сейчас это способствует обострению рискованного поведения у человека из-за чрезмерного фокуса на негативе. В случае бессонницы это может привести к различным проблемам со здоровьем и безопасностью в целом, отмечают исследователи.

Авторы гипотезы приводят два примера. Первый – это человек, употребляющий героин. Днем ему удается бороться со своей зависимостью, но ночью все меняется, и он теряет контроль. Второй — студент колледжа, у которого бессонница. Со временем из-за невозможности ночного отдыха он начинает ощущать безнадежность и доходит до отчаяния.

Отмечается, что в обоих случаях возможен роковой конец, поскольку самоубийства и самоповреждения очень распространены именно в ночной период. Некоторые исследования показывают, что риск самоубийства в три раза выше между 00:00 и 6:00, если сравнивать с любым другим временем суток. Риск передозировки опиоидами также растет именно ночью – в 4,7 раза.

Исследователи отмечают, что некоторое поведение можно объяснить недосыпанием или тем, что ночью легче сделать что-либо, пока другие спят. Но также определенную роль могут играть неврологические изменения, характерные для человеческого организма ночью.

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