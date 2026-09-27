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Продолжительность уроков и расписание звонков на учебный 2026-2027 год

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 27 сентября 2026, 13:00 2 мин.
расписание дзвонков в школе 2025
Фото Pexels

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