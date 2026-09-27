Для тебе Освіта

Тривалість уроків та розклад дзвінків на навчальний 2026-2027 рік

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 27 Вересня 2026, 13:00 2 хв.
розклад дзвінків у школі 2025
Фото Pexels

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