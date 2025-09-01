Заява на дозвіл дитині самостійно ходити додому зі школи: як написати

Навчальний рік уже розпочався, і ось діти будуть ходити до школи. Когось у перший клас водитимуть батьки, хтось живе далеко від школи і їх привозять. Та діти, які живуть поблизу від школи, і вже самостійні, можуть ходити до та зі школи самі. Батьки мають написати відповідну заяву.
Дозвіл дитини самостійно ходити додому: зразок заяви у школу
Школи вимагають від батьків заяви, що дитина дійсно може самостійно ходити до та зі школи. Адже вчителі мають бути певні, що діти знають куди йти і що вони під контролем батьків.
Відколи діти переступають поріг школи — школа несе за них відповідальність. А тому батьки повинні написати дозвіл на самостійне відвідування школи для дитини. Написати таку заяву нескладно.
Якщо у школі не дали шаблону, чи сказали, що він довільний, написати дозвіл дитині можна дуже просто. Почни з шапки, її пишуть у верхній правій частині аркуша:
- Директору школи (№, місто, ПІБ у давальному відмінку (кому?)).
- ПІБ батька/матері дитини у родовому відмінку (кого?).
- Контактні телефони, електронна пошта.
Далі в центрі напиши слово Заява.
У заяві напиши:
Я, (ПІБ), дозволяю своєму сину/доньці (ПІБ дитини), учню/учениці (класу), ходити додому після закінчення занять у школі, самостійно, без супроводу дорослих. Відповідальність за здоров’я і життя дитини дорогою додому беру на себе.
Можна вказати часовий період, наприклад, з 13:00 до 17:00. Або ж такий варіант:
Прошу відпускати мого сина/доньку, учня/ученицю (класу), (ПІБ дитини), самостійно додому після закінчення уроків/з групи продовженого дня додому. Відповідальність за здоров’я і життя дитини беру на себе.
Можна вказати у заяві, хто може забирати дитину, наприклад, бабуся чи старший брат — впиши їхні ініціали.
Не забудь про дату, ініціали та підпис.
Раніше ми розповідали, чому онлайн-освіти більше не буде.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!