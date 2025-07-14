Цитати для випускного альбому: вдалі вислови для різних ситуацій

Випускний альбом — це пам’ять про шкільні роки, яка збережеться надовго. Відкриваючи його, поринаєш у теплі спогади зі шкільних років: перемоги, невдачі, смішні ситуації. Також перечитуєш слова однокласників і посміхаєшся. Тому ми зібрали для тебе цитати для випускного альбому, щоб влучні вислови були актуальними крізь роки.
Зазвичай в альбомах пишуть мотиваційні слова для випускників, але хтось обирає гумор та шукає смішні цитати у випускний альбом. Дивись у матеріалі добірку гарних цитат на шкільний альбом.
Цитати для випускного альбому
Ліричні цитати у випускний альбом
- Тут було моє перше кохання. Тут були мої перші друзі.
- А пам’ятаєш, як на своїй першій лінійці ти думав (-ла), що 11 років — це дуже довго?
- Не треба складних висловів, бо життя прекрасне у простоті.
- Життя — це не дні, які минули, а ті, які запам’яталися.
- Деякі кінці розпочинають кращі початки.
- Усі хороші речі мають закінчуватися.
- Ми ніколи не будемо цими дітьми знову.
- Моменти стають спогадами.
- Єдине, чому ти маєш дивитися назад, це щоб побачити, як багато ти пройшов.
- Наприкінці все буде добре. Якщо ще погано, то це не кінець.
Смішні цитати у випускний альбом
- Запам’ятайте друзі дві фрази, які допоможуть вам відчинити будь-які двері у житті: “На себе” та “Від себе”.
- Якби дурні могли б літати, цей світ був би аеропортом.
- Короче кажучи, я вижив (-ла).
- Не всі “Бувай” сумні. Наприклад: “Бувай, школо”.
- Я витратив (-ла) 11 років життя заради папірця та рукостискання.
- Бог бачив, я був (була) дуже сильним (-ою), якщо я міг (могла) робити завдання з математики.
- Випускний? Так! Дорослішання? Що ж… Дайте ще трохи часу.
- Маю не гарне фото в альбомі, ось мій Instagram…
- Без Google я б не випустився (-лася) б.
- Я маю бути успішним (-ою), бо люблю дорогі речі.
Мотиваційні цитати у випускний альбом
- Хто не падає, той не встає.
- Єдине ваше призначення — стати тим, ким ви хочете бути.
- Поки людина не здається, вона сильніша своєї долі.
- Мрій масштабно. Працюй тяжко.
- Я вірю у наступний розділ, бо я знаю автора.
- Це більше, ніж випускний, це більше, ніж атестат, це — знання.
- Найкраще ще попереду.
- Я ще не знаю, куди я йду, але я на своєму шляху.
- Якщо ти мрієш про щось, ти можеш це зробити.
- Роби те, що варте спогадів.
