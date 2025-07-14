Цитати для випускного альбому: вдалі вислови для різних ситуацій

Випускний альбом — це пам’ять про шкільні роки, яка збережеться надовго. Відкриваючи його, поринаєш у теплі спогади зі шкільних років: перемоги, невдачі, смішні ситуації. Також перечитуєш слова однокласників і посміхаєшся. Тому ми зібрали для тебе цитати для випускного альбому, щоб влучні вислови були актуальними крізь роки.

Зазвичай в альбомах пишуть мотиваційні слова для випускників, але хтось обирає гумор та шукає смішні цитати у випускний альбом. Дивись у матеріалі добірку гарних цитат на шкільний альбом.

Цитати для випускного альбому

Ліричні цитати у випускний альбом

Тут було моє перше кохання. Тут були мої перші друзі.

А пам’ятаєш, як на своїй першій лінійці ти думав (-ла), що 11 років — це дуже довго?

Не треба складних висловів, бо життя прекрасне у простоті.

Життя — це не дні, які минули, а ті, які запам’яталися.

Деякі кінці розпочинають кращі початки.

Усі хороші речі мають закінчуватися.

Ми ніколи не будемо цими дітьми знову.

Моменти стають спогадами.

Єдине, чому ти маєш дивитися назад, це щоб побачити, як багато ти пройшов.

Наприкінці все буде добре. Якщо ще погано, то це не кінець.

Смішні цитати у випускний альбом

Запам’ятайте друзі дві фрази, які допоможуть вам відчинити будь-які двері у житті: “На себе” та “Від себе”.

Якби дурні могли б літати, цей світ був би аеропортом.

Короче кажучи, я вижив (-ла).

Не всі “Бувай” сумні. Наприклад: “Бувай, школо”.

Я витратив (-ла) 11 років життя заради папірця та рукостискання.

Бог бачив, я був (була) дуже сильним (-ою), якщо я міг (могла) робити завдання з математики.

Випускний? Так! Дорослішання? Що ж… Дайте ще трохи часу.

Маю не гарне фото в альбомі, ось мій Instagram…

Без Google я б не випустився (-лася) б.

Я маю бути успішним (-ою), бо люблю дорогі речі.

Мотиваційні цитати у випускний альбом

Хто не падає, той не встає.

Єдине ваше призначення — стати тим, ким ви хочете бути.

Поки людина не здається, вона сильніша своєї долі.

Мрій масштабно. Працюй тяжко.

Я вірю у наступний розділ, бо я знаю автора.

Це більше, ніж випускний, це більше, ніж атестат, це — знання.

Найкраще ще попереду.

Я ще не знаю, куди я йду, але я на своєму шляху.

Якщо ти мрієш про щось, ти можеш це зробити.

Роби те, що варте спогадів.

