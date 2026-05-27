Образи на випускний 2026: ідеї костюмів для дівчат та хлопців

Напередодні сезону випускних вечорів, які в українських школах традиційно припадають на кінець травня та червень, варто вже знати, який образ варто одягнути на одноразову подію в житті.

Читай, які образи на випускний для дівчат та хлопців можна зібрати та піти у ньому на один з найголовніших днів у житті підлітка — в матеріалі.

Образи на випускний 2026: перелік ідей

Образи на випускний для дівчат

Головним гаслом випускної моди став відхід від перевантаженого декору, пишних суконь-тортів та громіздких одноразових речей на користь лаконічності, чистих ліній та концепції практичності.

Варто підбирати одяг, який відображає індивідуальність, забезпечує абсолютний комфорт під час танців та прогулянок і легко інтегрується у повсякденне життя після завершення офіційної частини свята.

У жіночих трендах лідером сезону став маскулінний шик — структуровані брючні костюми у чоловічій стилістиці з широкими штанами палаццо та жакетами з чіткою лінією плечей з льону, шовку чи тонкої вовни у вершкових або глибоких шоколадних відтінках.

Серед шанувальниць суконь є ідея скульптурного мінімалізму з асиметричним кроєм із щільного шовку або атласні сукні-комбінації у стилі 90-х, які поєднують із прозорими накидками, укороченими жакетами та елегантними туфлями на низьких підборах.

Для сміливих дівчат актуальними є футуристичні білі сукні-балони з тафти та ефектні металізовані вбрання у відтінках рідкого золота чи хрому.

Головним кольором сезону визнано благородний крижано-рожевий із холодним сріблястим підтоном, а завершувати образи можна глянцевими пучками, м’якими хвилями, пастельним макіяжем, делікатним мікрофренчем або дзеркальною втиркою на нігтях.

Образи на випускний 2026 для хлопців

Чоловіча випускна мода також демонструє рух до розслабленості: у тренді м’які плечі піджаків, пряміші силуети замість завузьких моделей та фактурні тканини у передмісті базового чорного кольору.

Найбільш практичним та безпечним вибором залишається класичний костюм-двійка темно-синього або графітового відтінку, тоді як костюми-трійки з жилетами вважаються доречними для офіційного дрес-коду, проте менш комфортними у спекотну погоду.

Популярності набуває і стиль smart casual, де піджак і штани підбираються як гармонійний, але не надто формальний комплект, який можна носити без краватки або метелика. Правильна посадка плечей, довжина рукавів та акуратне підганяння штанів у кравця є набагато важливішими за гучні назви брендів.

Ідеальний випускний лук визначається не цінником на етикетці, а твоїм внутрішнім відчуттям гармонії.

