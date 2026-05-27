РФ пошкодила корпуси Києво-Могилянської академії: на відновлення потрібно 1,5 млн грн

Нічна атака на Київ 24 травня залишила болісний слід на Подолі — під ударом опинилася територія Національного університету Києво-Могилянська академія. Російський обстріл завдав суттєвих руйнувань історичному освітньому осередку, що вже понад 400 років формує українську інтелігенцію.

Наслідки атаки на Могилянку 24 травня: перелік пошкоджених корпусів

За офіційною інформацією закладу, руйнувань зазнали одразу кілька знакових об’єктів. Зокрема, пошкоджено вікна та фасади у п’яти навчальних корпусах. Проте найбільше занепокоєння викликає стан Наукової бібліотеки, університетського Музею та Культурно-мистецького центру — місць, де зберігається унікальна пам’ять та культурна спадщина України.

— Росія намагається нищити нашу історію та освіту, але Могилянка тримається. Наші студенти та викладачі продовжують працювати навіть у таких умовах, — зазначають у пресслужбі НаУКМА.

1,5 млн грн на відновлення: НаУКМА потребує допомоги меценатів

Наразі адміністрація університету провела попередню оцінку пошкоджень. Для проведення критично важливих відновлювальних робіт — заміни скла, ремонту конструкцій та забезпечення безпечного навчання — необхідно близько 1,5 мільйона гривень. Це сума, яка дозволить оперативно законсервувати пошкодження та підготувати приміщення до подальшої експлуатації.

Щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу, університет оголосив про відкриття благодійного збору. В академії закликають небайдужих меценатів, випускників та друзів Могилянки підтримати заклад фінансово або надати експертну допомогу в оцінці збитків.

Детальні реквізити та посилання на банку для донатів оприлюднені на офіційних сторінках Києво-Могилянської академії у соціальних мережах.

Подробиці масованого обстрілу Києва 24 травня та наслідки атаки РФ на територію України тієї ночі — в матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!