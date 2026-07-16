Парк Відрадний: одне з найзатишніших місць Києва для прогулянок і відпочинку

Це парк Відрадний — 16 гектарів спокою, ароматів зелені та історичних цікавинок, про які знають далеко не всі. А от назва парку говорить сама за себе: це справжня відрада для киян.

Парк Відрадний: де знаходиться і як доїхати

Парк розташований за адресою: вул. Героїв Севастополя, 37-а.

Доїхати до нього найпростіше швидкісним трамваєм №1 або №3 до зупинки Героїв Севастополя, а далі 7–10 хвилин пішки.

Також від метро Шулявська йде тролейбус №27 та маршрутка №201. Вхід у Відрадний абсолютно безкоштовний.

Історія Відрадного

Парк має свій унікальний характер і кілька історичних секретів, які не завжди знайдеш у стандартних путівниках.

Історія парку почалася у 1914 році, коли київський цивільний реєстратор Костянтин Яніховський викупив тамтешні землі у місцевих селян і заснував хутір, давши йому поетичну назву Відрадний.

Під час нацистської окупації в Другій світовій війні на його території діяли радянські підпільні групи. Саме звідси у листопаді 1943 року радянські війська розпочали штурм у напрямку залізничного вокзалу для визволення Києва.

А після війни на майбутній парковій території висадили гігантські фруктові сади, які належали безпосередньо господарству Центрального комітету Комуністичної партії України.

Як публічний парк територію почали впорядковувати у 1961–1963 роках, а офіційне відкриття відбулося у 1971 році під назвою парк Жовтневий.