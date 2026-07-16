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Парк Відрадний: одне з найзатишніших місць Києва для прогулянок і відпочинку

Ольга Петухова, редакторка сайту 16 Липня 2026, 17:00 3 хв.
парк відрадний
Фото Instagram

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