Парк Відрадний: одне з найзатишніших місць Києва для прогулянок і відпочинку

Серед панельних дев’ятиповерхівок і вічного гомону Солом’янки заховався справжній зелений острів, де хочеться видихнути.
Це парк Відрадний — 16 гектарів спокою, ароматів зелені та історичних цікавинок, про які знають далеко не всі. А от назва парку говорить сама за себе: це справжня відрада для киян.
Парк Відрадний: де знаходиться і як доїхати
Парк розташований за адресою: вул. Героїв Севастополя, 37-а.
Доїхати до нього найпростіше швидкісним трамваєм №1 або №3 до зупинки Героїв Севастополя, а далі 7–10 хвилин пішки.
Також від метро Шулявська йде тролейбус №27 та маршрутка №201. Вхід у Відрадний абсолютно безкоштовний.
Історія Відрадного
Парк має свій унікальний характер і кілька історичних секретів, які не завжди знайдеш у стандартних путівниках.
Історія парку почалася у 1914 році, коли київський цивільний реєстратор Костянтин Яніховський викупив тамтешні землі у місцевих селян і заснував хутір, давши йому поетичну назву Відрадний.
Під час нацистської окупації в Другій світовій війні на його території діяли радянські підпільні групи. Саме звідси у листопаді 1943 року радянські війська розпочали штурм у напрямку залізничного вокзалу для визволення Києва.
А після війни на майбутній парковій території висадили гігантські фруктові сади, які належали безпосередньо господарству Центрального комітету Комуністичної партії України.
Як публічний парк територію почали впорядковувати у 1961–1963 роках, а офіційне відкриття відбулося у 1971 році під назвою парк Жовтневий.
Історичну назву місцині повернули на початку 1990-х. Тоді ж місцеві називали його просто Грушки — там і досі багато плодових дерев.
Парк Відрадний: що цікавого
Головна родзинка парку схована на острівці посеред озера.
Там стоїть пам’ятний камінь, який сповіщає, що саме тут бере свій початок річка Либідь.
У місті вона давно схована в колектор, але тут її витік чистий і справжній.
А ще тут є сонячний годинник без центральної стрілки, і це не поломка! Щоб дізнатися час, потрібно самому стати в центр кола — і твоя власна тінь вкаже на потрібну цифру.
У 2009 році тут відкрили Алею журналістів, де встановили нетиповий бронзовий монумент у вигляді руки, що тримає мікрофон.
А після початку повномасштабної війни, у 2022 році, на стіні однієї з будівель парку створили патріотичний мурал із зображенням відомого усій країні пса Патрона.
Парк Відрадний: чим зайнятися
- Порада для фото: найкраще світло над озером — з 7:00 до 9:00 ранку або за годину до заходу сонця. У цей час Місток закоханих порожній, а вода стає схожою на дзеркало.
- Праворуч від входу облаштовано зелений лабіринт із кущів. Працює мотузковий парк Активна країна (ціна квитків — від 140 до 240 грн) та дитячі атракціони.
- Парк межує з етнокомплексом Мамаєва Слобода (вхід 150–200 грн). Через паркан часто чути передзвін козацької церкви.
- Біля парку можна завітати до ресторану Марані чи Українські страви, або ж скуштувати борщ із пампушками в корчмі Мамаєвої Слободи. По самому парку розкидані затишні мобільні кав’ярні.
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