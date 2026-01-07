Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2026: щоб усе було безпечно та в межах закону

Час від часу, напевно, кожен замислюється, чи не придбати зброю для самозахисту. Особливо питання безпеки українців почало хвилювати після початку повномасштабного вторгнення Росії. Більшість хотіли б мати зброю, щоб мати змогу захиститися.

Але володіння будь-якою зброєю — відповідальний вчинок. Насамперед треба пройти підготовку щодо користування зброєю, правильно її зберігати вдома і, звісно, отримати дозвіл на володіння, щоб усе було законно.

Дозвіл на володіння зброєю — досить складна бюрократична процедура. На період дії воєнного стану її дещо спростили. Ми розповімо, як отримати дозвіл на зброю в Україні.

Що таке дозвіл на зброю та навіщо він потрібен

Дозвіл на володіння зброєю дозволяє користуватися нею на законних підставах. Переважно такий дозвіл потрібно отримати працівникам МВС, держслужбовцям, а також публічним особам: журналістам, депутатам. Утім, звичайна людина також може володіти мисливською рушницею для мисливства. На таку зброю також треба обов’язково отримати дозвіл.

Якщо особа придбає зброю, але не зареєструє її та не отримає дозвіл на використання та зберігання, може отримати позбавлення волі на три-сім років.

Як змінилася процедура отримання дозволу на зброю під час воєнного стану

Процедуру отримання дозволу на володіння зброєю під час воєнного стану спростили згідно з наказом МВС №170 від 01.03.2022. Цей документ спростив порядок надання дозволу на придбання, зберігання та носіння виключно щодо мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.

Мисливська вогнепальна зброя може бути:

довгоствольною нарізною;

довгоствольною гладкоствольною;

довгоствольною комбінованою.

Але варто зазначити, що наказом №170 не змінили вік отримання дозволів:

з 18 років можна отримати дозвіл на придбання холодної, вихолощеної, пневматичної зброї, а також дозвіл на придбання та зберігання (носіння) газових пістолетів; з 21 року — дозвіл на придбання мисливської гладкоствольної зброї; з 25 років — дозвіл на придбання мисливської нарізної зброї.

Що змінилося у процедурі видання дозволу на володіння зброєю, згідно з наказом №170:

скоротився час отримання дозволу (відповідний дозвіл має бути видано після проведення органами поліції перевірок (за наявності такої можливості), строк проведення якої не може перевищувати два дні );

дозвіл, отриманий за скороченою процедурою під час дії воєнного стану, діятиме до закінчення строку дії правового режиму воєнного стану;

після припинення воєнного стану вогнепальна зброя має бути здана громадянами до органів поліції не пізніше десяти днів. Або відповідна зброя (не пізніше десяти днів після припинення або скасування дії воєнного стану) може бути оформлена за наказом №622 чи реалізована у встановленому порядку;

зменшили кількість критеріїв, за якими в отриманні дозволу на володіння мисливською вогнепальною зброєю може бути відмовлено, або анульовано, якщо він вже був виданий.

Як отримати дозвіл на зброю в Україні

Написати заяву у Міністерство внутрішніх справ про надання дозволу на купівлю та використання зброї. Надати всі необхідні документи. Після цього принести довідку про оплату збору дозвільної системи. Якщо щодо документів, особистості власника, а також самої зброї жодних питань не виникає, то буде виписано дозвіл на її використання. Дозвіл матиме форму, яка складається з трьох частин. Перша залишиться у самому Міністерстві, дві інші треба взяти з собою у магазин для купівлі зброї. Після того як зброя буде куплена, продавці залишають один бланк собі, а на другому мають написати характеристики зброї та повернути власнику.

Дозволи на отримання зброї можна отримати у міських або районних відділах органів внутрішніх справ або в обласних відділах дозвільної системи.

Перед цим треба пройти медичне обстеження та зібрати необхідні документи.

Документи для отримання дозволу на володіння зброєю

Щоб отримати дозвіл на володіння зброєю, треба:

спочатку варто заповнити картку-заяву ;

подати заяву встановленого зразка на ім’я керівника органу поліції за місцем вашого проживання;

зробити копію паспорта;

зробити чотири фотокартки (3х4 см);

завчасно підготувати медичну довідку (крім вихолощеної зброї). Форма 127/о;

для отримання дозволу на носіння та зберігання зброї необхідно мати з собою договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності власника зброї;

пройти курси у спеціальних тирах у твоєму місті та отримати довідку про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування (крім вихолощеної зброї);

обов’язково мати платіжного документа (квитанція про сплату за послугу з реєстрації зброї).

Отримати дозвіл на зброю потрібно особисто. Якщо особа має пристрої, які у належний спосіб зареєстровані, для оформлення наступних одиниць можна надати лише копії вказаних паперів. Утім, вони мають бути завіреними.

Також можна підготувати заздалегідь довідку про несудимість. Цей документ не завжди є у списку тих, які необхідно надати у відділ Національної поліції, адже дозвільна система правоохоронних органів виконує цей запит самостійно. Але щоб пришвидшити процес, можна отримати довідку заздалегідь та подати разом з іншими документами. Отримати довідку про несудимість можна, скориставшись порталом державних послуг або замовивши онлайн на сайті Сервісного Центру МВС.

Зброя, на яку не потрібен дозвіл

Пневматика, яка має калібр менш як 4,5 мм та швидкість кулі менш як 100 м/с.

Газові балончики.

Контактні електрошокери.

Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2026: щоб усе було безпечно та в межах закону / 2 Фотографії

Ми також розповідали, як згенерувати дозвіл на зброю у Дії.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!