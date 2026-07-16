Стиль життя Їжа та рецепти

Як правильно заморозити кабачки: свіжі вітаміни на зиму

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 16 Липня 2026, 19:00 3 хв.
як заморозити кабачки на зиму
Фото Unsplash

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