Як правильно заморозити кабачки: свіжі вітаміни на зиму

Як би хотілось, щоб усі вітамінні продукти завжди були у наших тарілках: як влітку, так і взимку. Деякі з них ми вже навчились зберігати, а ось дечому доводиться вчитися. Наприклад, як правильно заморожувати кабачки.

Чому це потрібно? Як приклад, з них можна приготувати оладки чи корисну піцу, що виводить шкідливі речовини з організму. Проте найголовніше — це просто смачно і наповнює зимову вечерю літнім шармом.

До того ж способів заморозити кабачки чимало. А у морозильній камері вони будуть свіжими цілий рік. Тож розповідаємо нижче, як спробувати й собі підготувати порцію заморожених вітамінів.

Як заморозити кабачки цілими

Спочатку потрібно добре помити кабачки та висушити їх за допомогою кухонного чи паперового рушника. Потім необхідно відрізати плодоніжку кабачків, очистити їх від шкірки та прибрати їх серцевину. Після цього варто бланшувати кабачки, тобто опустити овочі на три хвилини у киплячу воду, а далі охолодити та просушити від зайвої вологи. Наприкінці треба лише покласти кабачки у пакети з вакуумним замком чи у харчові контейнери та помістити їх у морозильну камеру.

Як заморозити кабачки кубиками

Механізм дії дуже схожий на попередній. Потрібно помити кабачки, просушити, очистити їх від усього зайвого. Потім необхідно лише нарізати їх кубиками розміром 1-2 сантиметри й пробланшувати протягом трьох хвилин. Наприкінці кабачки варто просушити, скласти невеликими порціями у пакети чи харчові контейнери та відправити на зберігання у морозилку.

Як заморозити кабачки кільцями

Система досить проста і вже багатьом знайома. Помити кабачки, просушити та очистити від плодоніжки та шкірки. Потім нарізати кружальцями товщиною приблизно у два сантиметри. Після цього пробланшувати кабачки, висушити їх, помістити маленькими порціями у пакети та розмістити у морозильній камері.

Як заморозити натерті кабачки

Спочатку необхідно помити кабачки, потім просушити та очистити від зайвої шкірки, плодоніжки та серцевини. Після цього овочі потрібно натерти їх на великій терці, після чого масу розфасувати невеликими порціями у пакети. Наостанок лишається тільки розмістити натерті кабачки у морозилці та користуватися вітамінним продуктом, коли заманеться.

А якщо хочеш їсти свіжі вітаміни просто тут і зараз, тоді читай, як приготувати кабачки з сиром у духовці за рецептом Клопотенка.

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