Як правильно заморозити кабачки: свіжі вітаміни на зиму

Як би хотілось, щоб усі вітамінні продукти завжди були у наших тарілках: як влітку, так і взимку. Деякі з них ми вже навчились зберігати, а ось дечому доводиться вчитися. Наприклад, як правильно заморожувати кабачки.
Чому це потрібно? Як приклад, з них можна приготувати оладки чи корисну піцу, що виводить шкідливі речовини з організму. Проте найголовніше — це просто смачно і наповнює зимову вечерю літнім шармом.
До того ж способів заморозити кабачки чимало. А у морозильній камері вони будуть свіжими цілий рік. Тож розповідаємо нижче, як спробувати й собі підготувати порцію заморожених вітамінів.
Як заморозити кабачки цілими
- Спочатку потрібно добре помити кабачки та висушити їх за допомогою кухонного чи паперового рушника.
- Потім необхідно відрізати плодоніжку кабачків, очистити їх від шкірки та прибрати їх серцевину.
- Після цього варто бланшувати кабачки, тобто опустити овочі на три хвилини у киплячу воду, а далі охолодити та просушити від зайвої вологи.
- Наприкінці треба лише покласти кабачки у пакети з вакуумним замком чи у харчові контейнери та помістити їх у морозильну камеру.
Як заморозити кабачки кубиками
- Механізм дії дуже схожий на попередній. Потрібно помити кабачки, просушити, очистити їх від усього зайвого.
- Потім необхідно лише нарізати їх кубиками розміром 1-2 сантиметри й пробланшувати протягом трьох хвилин.
- Наприкінці кабачки варто просушити, скласти невеликими порціями у пакети чи харчові контейнери та відправити на зберігання у морозилку.
Як заморозити кабачки кільцями
- Система досить проста і вже багатьом знайома. Помити кабачки, просушити та очистити від плодоніжки та шкірки.
- Потім нарізати кружальцями товщиною приблизно у два сантиметри.
- Після цього пробланшувати кабачки, висушити їх, помістити маленькими порціями у пакети та розмістити у морозильній камері.
Як заморозити натерті кабачки
- Спочатку необхідно помити кабачки, потім просушити та очистити від зайвої шкірки, плодоніжки та серцевини.
- Після цього овочі потрібно натерти їх на великій терці, після чого масу розфасувати невеликими порціями у пакети.
- Наостанок лишається тільки розмістити натерті кабачки у морозилці та користуватися вітамінним продуктом, коли заманеться.
А якщо хочеш їсти свіжі вітаміни просто тут і зараз, тоді читай, як приготувати кабачки з сиром у духовці за рецептом Клопотенка.
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