Їжа та рецепти

Літні, ніжні та легкі: як приготувати кабачки з сиром у духовці за рецептом Клопотенка

Даніела Долотова, редакторка сайту 20 Червня 2022, 11:30
Кабачки в духовці із сиром - рецепт від Євгена Клопотенка
Фото: Сайт Євгена Клопотенко

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