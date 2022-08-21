Так смачно, що можна знепритомніти! Три рецепти для сімейної вечері від Ектора Хіменеса-Браво

Сімейна вечеря асоціюється з теплом, затишком, смачною їжею та теревенями з рідними за столом. Шеф-кухар, ресторатор і суддя шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився трьома простими рецептами для вечері.
Це легендарна страва, а ще й така смачна, що можна просто знепритомніти, — написав шеф у своєму Instagram.
Це легендарна страва, а ще й така смачна, що можна просто знепритомніти, — написав шеф у своєму Instagram.
Якщо зранку всі кудись поспішають та не мають часу для приготування сніданку, то ввечері подивись на процес приготування, як на медитацію, та роби все з любов’ю до найрідніших.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Допис, поширений Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Готову курку подавай із соусом. Нехай ця вечеря запам’ятається!
До курячих рулетиків ідеально пасуватиме корисний та легкий в приготуванні салат, яким поділився Ектор Хіменес-Браво.
Отже, до роботи!
Цю страву багато хто знає з однойменного мультика. Приготуй її за рецептом Ектора Хіменеса-Браво й навіть найвибагливіші домашні критики залишаться задоволеними.
Гайда на кухню!
Кожен вечір може бути святковим та особливим, навіть у розпал робочого тижня. Варто лиш потішити себе та близьких смачною та поживною вечерею. Лови кілька простих і смачних страв на вечерю від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
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