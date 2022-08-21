Їжа та рецепти

Так смачно, що можна знепритомніти! Три рецепти для сімейної вечері від Ектора Хіменеса-Браво

Олена Яковлєва, редакторка сайту 21 Серпня 2022, 16:35
Так смачно, що можна знепритомніти! Три рецепти для сімейної вечері від Ектора Хіменеса-Браво
Фото: Unsplash

Більше новин
Нові сигнали повітряної тривоги в Україні - що вони означають
Оновлені сигнали тривоги в Україні — як розпізнати сповіщення про небезпеку
Андрій Рибак одружився
Учасник шоу Холостячка Андрій Рибак одружився зі своєю коханою — пройшли разом пандемію та початок війни
Парад знищеної російської техніки на Хрещатику
Парад знищеної російської техніки на Хрещатику — такого Путін точно не очікував
Підбірка українських пісень
Для позитивної журби та запеклої боротьби: топ-10 пісень війни на будь-який настрій
Дивитись більше

Матеріали по темі

Пухкі панкейки від Джеймі Олівера
Смакота! Пухкі панкейки з медом та йогуртом — простий рецепт від Джеймі Олівера
Крок-мадам і крок-місьє - покроковий рецепт
Крок-мадам чи крок-місьє — що обереш для незвичайного сніданку?
Жульєн: рецепт жульєна з куркою та грибами в духовці
Жульєн з куркою та грибами — рецепт ідеальної закуски
Як приготувати майонез вдома
Рецепт корисного майонезу, який можна зробити вдома

Відео
0:00:26
Нові сигнали повітряної тривоги в Україні - що вони означають

Оновлені сигнали тривоги в Україні — як розпізнати сповіщення про небезпеку
0:04:00
Парад знищеної російської техніки на Хрещатику
Парад знищеної російської техніки на Хрещатику — такого Путін точно не очікував
0:02:23
Вибухи в Харкові 20 серпня: наслідки ракетних обстрілів
Передмістя Харкова страждає від сильних ракетних ударів: що відомо про вибухи у місті
0:09:23
Наталія Гуменюк про вибухи в Чорнобаївці та що чекати 24 серпня
Це і є ознаки контрнаступу! Розповідаємо про нові вибухи у Чорнобаївці та чого чекати українцям 24 серпня
0:01:36
Наслідки обстрілу Вознесенська 21.08.2022 - ситуація в Миколаївській області
Калібром по п’ятиповерхівці! Які наслідки удару росіян по Вознесенську
0:01:01
Дочка Дугіна загинула під час вибуху авто у Підмосков'ї
У Росії підірвали джип головного ідеолога “руського міра”, загинула дочка Дугіна — подробиці
0:01:16
Бій Усик-Джошуа - хто переміг 20.08.2022
Україна перемагає — Олександр Усик знову чемпіон! Дивись, як пройшов запеклий бій з Джошуа
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 21 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 21 серпня
0:02:23
Перехоплені розмови росіян від ГУР - окупанти ґвалтують неповнолітніх
Російські військові зґвалтували трьох дівчат у Бєлгороді — наймолодшій 14! Перехоплена розмова окупанта
IT_Integrator
ІТ-Інтегратор та його команда. Хто стоїть за перемогами на економічному фронті в Україні
Більше відео
Андрій Рибак одружився
Читати далі
Учасник шоу Холостячка Андрій Рибак одружився зі своєю коханою — пройшли разом пандемію та початок війни

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь