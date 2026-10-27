Варення з айви на зиму: 3 рецепти приготування неймовірно смачного десерту

Варення з айви у багатьох асоціюється зі східними ласощами. Прозоре, дуже ароматне, красивого бурштинового кольору зі шматочками, що плавають у сиропі.
У сирому вигляді айва — фрукт досить жорсткий й терпкий, тому домашнє приготування вимагає тривалої термічної обробки. Як приготувати варення з айви: рецепт знайдеш у нашому матеріалі.
Варення з айви дольками: рецепт
Інгредієнти:
- 800 г айви;
- 400 г цукру;
- половинка лимона.
Спосіб приготування:
- Айву наріж великими шматочками й видали насіння. Шкірку не чисть. Поклади в каструлю і залий шматочки айви водою.
- Доведи до кипіння і вари 10 хвилин. Дістань фрукти з каструлі в окремий посуд.
- Воду, в якій варилася айва, проціди, відмірявши 300 мл.
- Постав на вогонь і всип цукор. Доведи до кипіння, постійно помішуючи, щоб цукор розчинився, і вари 10 хвилин.
- У сироп склади частинки айви. Вари варення з айви у три прийоми по 10 хвилин з інтервалом у 12 годин. При останньому кип’ятінні вичави в каструлю сік половини лимона.
- З кожним варінням варення має густіти й темніти. Гаряче варення розлий по банках і закатай кришками.
Варення з айви на зиму з корицею: рецепт
Інгредієнти:
- 5 шт. айви;
- 400 г цукру;
- 5 ст. л. лимонного соку;
- 1,5 ч. л. кориці.
Спосіб приготування:
- Айву почисть від шкірки, наріж дрібними шматочками, видали серцевину.
- Склади в каструлю і залий водою. Після закипання вари 20 хвилин на середньому вогні, помішуючи, до м’якості фрукта.
- Додай цукор, лимонний сік і корицю. Зменш вогонь і помішуй 5 хвилин, поки цукор не розчиниться.
- Після чого, помішуючи час від часу, тримай ще 25 хвилин на маленькому вогні. Айва має бути м’якою і блискучою.
- Зніми варення з вогню і розлий по банках.
Рецепт варення з айви з апельсином
Інгредієнти:
- 2,5 кг айви;
- 2 апельсини;
- 2 л води;
- 2 кг цукру;
- аніс, кориця, кардамон, запашний перець до смаку.
Спосіб приготування:
- Айву очистить від шкірки й серцевини. М’якоть наріж кубиками.
- Виклади шкірку і серцевину в каструлю і залий водою. Вари на середньому вогні 20 хвилин.
- Цим відваром залий нарізаний м’якуш айви. Додай цукор і вари 20 хвилин.
- Апельсин разом з цедрою наріж невеликими кубиками.
- Додай до айви й вари ще 30 хвилин.
- За бажання в середині варіння опусти в варення марлевий мішечок зі спеціями, а потім витягни в кінці варіння. Розлий варення з айви з апельсинами по стерилізованих банках.
Зберегти літо у банці можна за допомогою різних фруктів та ягід. Раніше ми розповідали, як приготувати компот з айви.
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